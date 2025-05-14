Жительница ХМАО написала ложный донос на мужа в полицию

Жительница Нижневартовска заявила в полицию и обвинила супруга в побоях. Силовики выяснили, что мужчина не причинял вреда своей жене и теперь ей грозит уголовная ответственность за ложный донос, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.
«Обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, будучи предупрежденной об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, сообщила в органы внутренних дел о том, что её муж причинил ей телесные повреждения. В ходе разбирательства сотрудниками полиции установлено, что сообщенные женщиной сведения являются недостоверными», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Югорчанке грозит ответственность по статье 306 УК РФ «заведомо ложный донос о совершении преступления». Дело направлено в суд для рассмотрения.
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