14 мая 2025

Жительница ХМАО написала ложный донос на мужа в полицию

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура Нижневартовска направило дело в суд для рассмотрения
Прокуратура Нижневартовска направило дело в суд для рассмотрения Фото:

Жительница Нижневартовска заявила в полицию и обвинила супруга в побоях. Силовики выяснили, что мужчина не причинял вреда своей жене и теперь ей грозит уголовная ответственность за ложный донос, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.

«Обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, будучи предупрежденной об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, сообщила в органы внутренних дел о том, что её муж причинил ей телесные повреждения. В ходе разбирательства сотрудниками полиции установлено, что сообщенные женщиной сведения являются недостоверными», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Югорчанке грозит ответственность по статье 306 УК РФ «заведомо ложный донос о совершении преступления». Дело направлено в суд для рассмотрения.

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Жительница Нижневартовска заявила в полицию и обвинила супруга в побоях. Силовики выяснили, что мужчина не причинял вреда своей жене и теперь ей грозит уголовная ответственность за ложный донос, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры. «Обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, будучи предупрежденной об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, сообщила в органы внутренних дел о том, что её муж причинил ей телесные повреждения. В ходе разбирательства сотрудниками полиции установлено, что сообщенные женщиной сведения являются недостоверными», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Югорчанке грозит ответственность по статье 306 УК РФ «заведомо ложный донос о совершении преступления». Дело направлено в суд для рассмотрения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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