14 мая 2025

Пермь вошла в топ городов России по длине велодорожек

© Служба новостей «URA.RU»
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За год длина велодорожек увеличилась на 40%
За год длина велодорожек увеличилась на 40% Фото:

В Перми длина велодорожек к 2024 году достигла 55 километров, что позволило городу занять пятое место в России. Об этом URA.RU сообщили в компании транспортного консалтинга InnovaTransport.

«Длина велоинфраструктуры в Перми по состоянию на 2024 год составляла 55 километров. Город занимает пятое место по наибольшей протяженности велоинфраструктуры», — говорится в сообщении. Исследование проводилось с Ассоциацией операторов микромобильности и сервисом Яндекс Go.

Эксперты добавили, что по сравнению с 2023 годом длина велосипедных дорожек в Перми увеличилась на 40%. Наибольший прирост составил 15,8 километра. По этому показателю город также оказался на пятом месте. Кроме того, по длине велоинфраструктуры на 1 000 жителей (53,6 метра) Пермь занимает четвертое место в России.

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В Перми длина велодорожек к 2024 году достигла 55 километров, что позволило городу занять пятое место в России. Об этом URA.RU сообщили в компании транспортного консалтинга InnovaTransport. «Длина велоинфраструктуры в Перми по состоянию на 2024 год составляла 55 километров. Город занимает пятое место по наибольшей протяженности велоинфраструктуры», — говорится в сообщении. Исследование проводилось с Ассоциацией операторов микромобильности и сервисом Яндекс Go. Эксперты добавили, что по сравнению с 2023 годом длина велосипедных дорожек в Перми увеличилась на 40%. Наибольший прирост составил 15,8 километра. По этому показателю город также оказался на пятом месте. Кроме того, по длине велоинфраструктуры на 1 000 жителей (53,6 метра) Пермь занимает четвертое место в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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