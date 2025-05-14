Пермь вошла в топ городов России по длине велодорожек

В Перми длина велодорожек к 2024 году достигла 55 километров, что позволило городу занять пятое место в России. Об этом URA.RU сообщили в компании транспортного консалтинга InnovaTransport.
«Длина велоинфраструктуры в Перми по состоянию на 2024 год составляла 55 километров. Город занимает пятое место по наибольшей протяженности велоинфраструктуры», — говорится в сообщении. Исследование проводилось с Ассоциацией операторов микромобильности и сервисом Яндекс Go.
Эксперты добавили, что по сравнению с 2023 годом длина велосипедных дорожек в Перми увеличилась на 40%. Наибольший прирост составил 15,8 километра. По этому показателю город также оказался на пятом месте. Кроме того, по длине велоинфраструктуры на 1 000 жителей (53,6 метра) Пермь занимает четвертое место в России.
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