«Ее опоили»: двоюродный брат погибшей на заборе пермячки рассказал свою версию трагедии

Корреспондент URA.RU перед похоронами погибшей 18-летней пермячки пообщалась с ее семьей. Трагедия произошла в ночь на 11 мая в одном из баров Закамска. Двоюродный брат девушки рассказал свою версию той трагической ночи.
«Они там покупали пиво. Наде дали открытую бутылку, а подружке закрытую. Есть мнение, что бармен мог добавлять в напитки посетителей запрещенные препараты. Первая экспертиза показала, что не было изнасилования. Вторая экспертиза показала, что есть вероятность того, что был половой акт. У нее на руке ссадина», — рассказал родственник.
Кроме того, другие родственники также полагают, что в погибшую влили алкоголь. Однако эта версия по-прежнему расходится с официальной позицией СУ СКР по Пермскому краю. И доказательств сказанного — нет.
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