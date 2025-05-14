14 мая 2025

«Ее опоили»: двоюродный брат погибшей на заборе пермячки рассказал свою версию трагедии

Двоюродный брат погибшей на заборе пермячки: ее опоили и изнасиловали
© Служба новостей «URA.RU»
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Родственники не верят в официальную версию
Родственники не верят в официальную версию Фото:
новость из сюжета
В Перми на заборе у бара найден труп девушки

Корреспондент URA.RU перед похоронами погибшей 18-летней пермячки пообщалась с ее семьей. Трагедия произошла в ночь на 11 мая в одном из баров Закамска. Двоюродный брат девушки рассказал свою версию той трагической ночи. 

«Они там покупали пиво. Наде дали открытую бутылку, а подружке закрытую. Есть мнение, что бармен мог добавлять в напитки посетителей запрещенные препараты. Первая экспертиза показала, что не было изнасилования. Вторая экспертиза показала, что есть вероятность того, что был половой акт. У нее на руке ссадина», — рассказал родственник. 

Кроме того, другие родственники также полагают, что в погибшую влили алкоголь. Однако эта версия по-прежнему расходится с официальной позицией СУ СКР по Пермскому краю. И доказательств сказанного — нет. 

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Корреспондент URA.RU перед похоронами погибшей 18-летней пермячки пообщалась с ее семьей. Трагедия произошла в ночь на 11 мая в одном из баров Закамска. Двоюродный брат девушки рассказал свою версию той трагической ночи.  «Они там покупали пиво. Наде дали открытую бутылку, а подружке закрытую. Есть мнение, что бармен мог добавлять в напитки посетителей запрещенные препараты. Первая экспертиза показала, что не было изнасилования. Вторая экспертиза показала, что есть вероятность того, что был половой акт. У нее на руке ссадина», — рассказал родственник.  Кроме того, другие родственники также полагают, что в погибшую влили алкоголь. Однако эта версия по-прежнему расходится с официальной позицией СУ СКР по Пермскому краю. И доказательств сказанного — нет. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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