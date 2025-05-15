Возле дома погибшей уже собираются местные жители и обсуждают версии случившегося
новость из сюжетаВ Перми на заборе у бара найден труп девушки
В селе Мокино (Пермский край) 15 мая прощаются с погибшей в Перми Надеждой. В ночь на 11 мая возле одного из баров в Закамске нашли ее тело, висящее на заборе. Возле дома погибшей уже собираются местные жители и обсуждают версии случившегося.
«Люди постепенно подходят к дому, несут цветы и венки. Семья очень большая. Попрощаться идут родственники, родные, двоюродные братья и сестры», — передает с места событий корреспондент URA.RU.
Журналист отмечает, что отпевания в церкви не будет. Поскольку семья погибшей является староверами. Вынос тела запланирован на 14:00.
Несколько лет назад в доме семьи был пожар. Им выделили здание бывшего сельсовета. В нем семья живет до сих пор. Параллельно они отстраивают новый дом на месте сгоревшего
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