В ХМАО следователи возбудили уголовное дело после нападения стаи собак на многодетную мать

Следственный комитет Нижневартовска возбудил уголовное дело по статье «халатность» после нападения стаи собак на многодетную мать. Силовики дадут оценку действиям лиц, ответственным за отлов бродячих животных.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 293 УК РФ (халатность). В ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего, будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за организацию в городе Нижневартовске работы по отлову собак, не имеющих владельцев», — сообщает пресс-служба следственного комитета региона.
Ранее прокуратура заинтересовалась инцидентом с нападением стаи бездомных собак на многодетную вартовчанку. Надзорное ведомство организовало проверку.
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