13 мая 2025

В ХМАО стая собак напала на многодетную мать

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики проводят проверку из-за нападения собак на многодетную вартовчанку
Силовики проводят проверку из-за нападения собак на многодетную вартовчанку Фото:

В Нижневартовске стая бездомных собак напала на многодетную мать. Прокуратура и следственный отдел по городу организовали проверку. Об этом сообщила прокуратура ХМАО в своем telegram-канале.

«В СМИ сообщается, что многодетная жительница Нижневартовска подверглась нападению стаи собак в пролеске возле строящегося объекта. Женщина отмечает, что ранее собаки уже неоднократно проявляли агрессию к детям, которые гуляли в данном районе, в связи с чем она опасается за их жизнь и здоровье», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следкома ХМАО.

По признакам халатности силовики проводят проверку в отношении должностных лиц, ответственных за отлов бездомных собак. «В случае выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в прокуратуре.

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В Нижневартовске стая бездомных собак напала на многодетную мать. Прокуратура и следственный отдел по городу организовали проверку. Об этом сообщила прокуратура ХМАО в своем telegram-канале. «В СМИ сообщается, что многодетная жительница Нижневартовска подверглась нападению стаи собак в пролеске возле строящегося объекта. Женщина отмечает, что ранее собаки уже неоднократно проявляли агрессию к детям, которые гуляли в данном районе, в связи с чем она опасается за их жизнь и здоровье», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следкома ХМАО. По признакам халатности силовики проводят проверку в отношении должностных лиц, ответственных за отлов бездомных собак. «В случае выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в прокуратуре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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