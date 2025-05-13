В ХМАО стая собак напала на многодетную мать

В Нижневартовске стая бездомных собак напала на многодетную мать. Прокуратура и следственный отдел по городу организовали проверку. Об этом сообщила прокуратура ХМАО в своем telegram-канале.
«В СМИ сообщается, что многодетная жительница Нижневартовска подверглась нападению стаи собак в пролеске возле строящегося объекта. Женщина отмечает, что ранее собаки уже неоднократно проявляли агрессию к детям, которые гуляли в данном районе, в связи с чем она опасается за их жизнь и здоровье», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следкома ХМАО.
По признакам халатности силовики проводят проверку в отношении должностных лиц, ответственных за отлов бездомных собак. «В случае выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в прокуратуре.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!