«Зачем ему ехать?»: Трамп объяснил, почему они с Путиным не появились на переговорах в Стамбуле

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему ни он, ни российский лидер Владимир Путин не принимают участия в переговорах между Москвой и Киевом в Стамбуле. По словам американского главы, Путин не поехал на встречу, так как Трамп так же не собирался присутствовать на переговорах. Об этом он заявил в ответ на вопрос о возможной поездке в Турцию и участии российского президента в переговорах.
«Я вообще сказал: зачем ему ехать, если я не поеду? А я не собирался ехать. Я бы мог поехать, но не планировал. И я сказал: не думаю, что он поедет, если меня там не будет. И, как оказалось, был прав. Но у нас там есть люди. Как вы знаете, [госсекретарь США] Марко [Рубио] проделывает фантастическую работу», — пояснил Трамп на круглом столе с лидерами бизнеса в Дохе. Трансляция мероприятия опубликована на странице телеканала Fox News в соцсети Х.
Ранее президент России Владимир Путин выдвинул инициативу о проведении прямых переговоров с Украиной, назначив в качестве даты 15 мая. Переговорный процесс предложено организовать в Стамбуле — городе, где ранее, в 2022 году, представители обеих сторон уже обсуждали возможные пути урегулирования конфликта. Путин подчеркнул, что Россия не выдвигает предварительных условий для участия в новых переговорах.
В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к прямому диалогу с Россией при условии установления режима прекращения огня. Кроме того, Зеленский заявил о своем намерении провести личную встречу с Путиным и подтвердил планы по визиту в Турцию. За ходом переговоров делегаций России и Украины следите в онлайн-трансляции URA.RU.
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