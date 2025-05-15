Матери погибшей на заборе пермячки стало плохо на похоронах. Видео

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Женщина плачет, ее трясет. Она повторяет, что все хорошо и все нормально
Женщина плачет, ее трясет. Она повторяет, что все хорошо и все нормально Фото:
новость из сюжета
В Перми на заборе у бара найден труп девушки

В 12:00 в селе Мокино (Пермский край) началось прощание с трагически погибшей в одном из баров Закамска на заборе 18-летней Надеждой. В 13:00 гроб вынесли на улицу. Мать девушки с трудом сдерживает эмоции. 

«Маме плохо. Она плачет, ее трясет. Она повторяет, что все хорошо и все нормально. Возле гроба она повторяла: моя девочка, господи, моя девочка», — передает корреспондент URA.RU c места прощания. 

Отец погибшей тоже не смог сдержать слез. Дети его утешают. 

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В 12:00 в селе Мокино (Пермский край) началось прощание с трагически погибшей в одном из баров Закамска на заборе 18-летней Надеждой. В 13:00 гроб вынесли на улицу. Мать девушки с трудом сдерживает эмоции.  «Маме плохо. Она плачет, ее трясет. Она повторяет, что все хорошо и все нормально. Возле гроба она повторяла: моя девочка, господи, моя девочка», — передает корреспондент URA.RU c места прощания.  Отец погибшей тоже не смог сдержать слез. Дети его утешают. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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