Женщина плачет, ее трясет. Она повторяет, что все хорошо и все нормально
новость из сюжетаВ Перми на заборе у бара найден труп девушки
В 12:00 в селе Мокино (Пермский край) началось прощание с трагически погибшей в одном из баров Закамска на заборе 18-летней Надеждой. В 13:00 гроб вынесли на улицу. Мать девушки с трудом сдерживает эмоции.
«Маме плохо. Она плачет, ее трясет. Она повторяет, что все хорошо и все нормально. Возле гроба она повторяла: моя девочка, господи, моя девочка», — передает корреспондент URA.RU c места прощания.
Отец погибшей тоже не смог сдержать слез. Дети его утешают.
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