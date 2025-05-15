Последние теплые дни: синоптик рассказал о погоде в Москве

Синоптик Шувалов: начиная с понедельника температура опустится ниже 15 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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На выходных москвичей ждет теплая погода без осадков
На выходных москвичей ждет теплая погода без осадков Фото:

Погода в Москве и Подмосковье не балует москвичей в мае. На праздники на жителей столицы то и дело обрушивались заморозки, а температура ночью опускалась почти до нуля. URA.RU поговорило с синоптиком Александром Шуваловым о том, какую погоду ждать москвичам в ближайшее время и когда в столице вновь ожидается похолодание.

Погода в Москве на выходных

Жители столицы смогут насладиться теплом в пятницу и субботу
Жители столицы смогут насладиться теплом в пятницу и субботу
Фото:

По словам синоптика Александра Шувалова, уже скоро в Москве ожидается похолодание. Но в ближайшие несколько дней, с 16 по 18 мая, жители столицы еще могут рассчитывать на хорошую погоду.

«Очень хорошее завершение этой недели: в пятницу, субботу и воскресенье ожидается температура в районе 18-20 градусов», — рассказал Александр Шувалов.

Сильных осадков в ближайшие дни также ждать не стоит. В пятницу и субботу дождей не ожидается. А вот в воскресенье 18 мая, во второй половине дня, в столице ожидается небольшой дождь и возвращение прохладной погоды. 

Погода в Москве на следующей неделе

Начиная с понедельника в Москве и Подмосковье ожидается похолодание. «Начиная с понедельника дневная температура опустится ниже 15 градусов», — предупредил синоптик. «Но, по крайней мере, начало недели пройдет без существенных осадков».

Что касается ночных заморозков, то их на следующей неделе ждать не стоит, уверил Александр Шувалов. Эксперт отметил, что погода постепенно нормализуется, и аномальных холодов, как в начале месяца, не ожидается.

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Погода в Москве и Подмосковье не балует москвичей в мае. На праздники на жителей столицы то и дело обрушивались заморозки, а температура ночью опускалась почти до нуля. URA.RU поговорило с синоптиком Александром Шуваловым о том, какую погоду ждать москвичам в ближайшее время и когда в столице вновь ожидается похолодание. Погода в Москве на выходных По словам синоптика Александра Шувалова, уже скоро в Москве ожидается похолодание. Но в ближайшие несколько дней, с 16 по 18 мая, жители столицы еще могут рассчитывать на хорошую погоду. «Очень хорошее завершение этой недели: в пятницу, субботу и воскресенье ожидается температура в районе 18-20 градусов», — рассказал Александр Шувалов. Сильных осадков в ближайшие дни также ждать не стоит. В пятницу и субботу дождей не ожидается. А вот в воскресенье 18 мая, во второй половине дня, в столице ожидается небольшой дождь и возвращение прохладной погоды.  Погода в Москве на следующей неделе Начиная с понедельника в Москве и Подмосковье ожидается похолодание. «Начиная с понедельника дневная температура опустится ниже 15 градусов», — предупредил синоптик. «Но, по крайней мере, начало недели пройдет без существенных осадков». Что касается ночных заморозков, то их на следующей неделе ждать не стоит, уверил Александр Шувалов. Эксперт отметил, что погода постепенно нормализуется, и аномальных холодов, как в начале месяца, не ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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