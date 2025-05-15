Гроб с телом трагически погибшей на заборе пермячки опустили в землю

Родственники попрощались с Надеждой
новость из сюжетаВ Перми на заборе у бара найден труп девушки
Гроб с телом погибшей на заборе пермячки привезли на кладбище для захоронения около 14:00 15 мая. На подъезде скопилось много автомобилей. Туда пришло попрощаться около 100 человек. Надежду решили похоронить рядом с могилами ее родственников.
«Родственники попрощались с Надеждой. Маму с обеих сторон держали за руки, сама она не может стоять из-за эмоций», — передает корреспондент URA.RU с кладбища.
Отец подошел к гробу последним. Он попросил прощения у дочери за все. Журналист отмечает, что до того момента, когда из дома семьи вынесли гроб, туда приезжал глава Нытвенского округа Ринат Хаертдинов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!