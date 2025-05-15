Гроб с телом трагически погибшей на заборе пермячки опустили в землю

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Родственники попрощались с Надеждой
Родственники попрощались с Надеждой Фото:
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В Перми на заборе у бара найден труп девушки

Гроб с телом погибшей на заборе пермячки привезли на кладбище для захоронения около 14:00 15 мая. На подъезде скопилось много автомобилей. Туда пришло попрощаться около 100 человек. Надежду решили похоронить рядом с могилами ее родственников.

«Родственники попрощались с Надеждой. Маму с обеих сторон держали за руки, сама она не может стоять из-за эмоций», — передает корреспондент URA.RU с кладбища. 

Отец подошел к гробу последним. Он попросил прощения у дочери за все. Журналист отмечает, что до того момента, когда из дома семьи вынесли гроб, туда приезжал глава Нытвенского округа Ринат Хаертдинов. 

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Гроб с телом погибшей на заборе пермячки привезли на кладбище для захоронения около 14:00 15 мая. На подъезде скопилось много автомобилей. Туда пришло попрощаться около 100 человек. Надежду решили похоронить рядом с могилами ее родственников. «Родственники попрощались с Надеждой. Маму с обеих сторон держали за руки, сама она не может стоять из-за эмоций», — передает корреспондент URA.RU с кладбища.  Отец подошел к гробу последним. Он попросил прощения у дочери за все. Журналист отмечает, что до того момента, когда из дома семьи вынесли гроб, туда приезжал глава Нытвенского округа Ринат Хаертдинов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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