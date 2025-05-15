В Екатеринбурге на время ремонта путей по улице Сыромолотова (район ЖБИ) закроют движение трамваев. Об этом сообщили в «Гортрансе».
«С 00:00 17 мая до 05:00 закрывается движение трамваев на участке от остановки „Уральский федеральный университет“ до конечной станции „40 лет ВЛКСМ“ в обоих направлениях», — говорится в сообщении. Движение будет закрыто до 26 мая. Также изменится и схема маршрута трамваев.
- Трамвай №8 будет ходить так: станция Машиностроителей — улица Победы — проспект Космонавтов — улица Луначарского — проспект Ленина — УрФУ — улица Гагарина — улица Блюхера — станция Шарташ;
- Трамвай №12 будет ходить так: станция "Дворец спорта" — улица Московская — улица Челюскинцев — улица Уральская — улица Гагарина — УрФУ — проспект Ленина — улица Луначарского — ЦПКиО — улица Луначарского — улица Куйбышева — улица Радищева — улица Московская — станция "Дворец спорта";
- Трамвай №13 будет ходить следующим образом: станция "7 Ключей" — улица Техническая — улица Халтурина — Верх-Исетский бульвар — проспект Ленина — УрФУ — улица Гагарина — улица Блюхера — станция Шарташ;
- Трамвай №15 изменит маршрут так: станция Вторчермет — улица 8 Марта — улица Радищева — улица Московская — проспект Ленина — гостиница "Исеть";
- Трамвай №23 изменит маршрут так: станция Машиностроителей — улица Бебеля — улица Халтурина — Верх-Исетский бульвар — улица Челюскинцев — улица Уральская — станция Шарташ.
Ранее URA.RU рассказывало, что движение транспорта перекроют в поселке Совхозный. С 27 по 30 мая на участке в районе дома № 25 на улице Полковой будут прокладывать газопровод.
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