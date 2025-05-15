Целый микрорайон отрежут от трамваев в Екатеринбурге. Карта

На ЖБИ в Екатеринбурге до 26 мая закроют движение трамваев
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Изменится маршрут нескольких трамваев, в том числе и №13
Изменится маршрут нескольких трамваев, в том числе и №13 Фото:

В Екатеринбурге на время ремонта путей по улице Сыромолотова (район ЖБИ) закроют движение трамваев. Об этом сообщили в «Гортрансе».

«С 00:00 17 мая до 05:00 закрывается движение трамваев на участке от остановки Уральский федеральный университет до конечной станции 40 лет ВЛКСМ в обоих направлениях», — говорится в сообщении. Движение будет закрыто до 26 мая. Также изменится и схема маршрута трамваев.

  • Трамвай №8 будет ходить так: станция Машиностроителей — улица Победы — проспект Космонавтов — улица Луначарского — проспект Ленина — УрФУ — улица Гагарина — улица Блюхера — станция Шарташ;
  • Трамвай №12 будет ходить так: станция "Дворец спорта" — улица Московская — улица Челюскинцев — улица Уральская — улица Гагарина — УрФУ — проспект Ленина — улица Луначарского — ЦПКиО — улица Луначарского — улица Куйбышева — улица Радищева — улица Московская — станция "Дворец спорта";
  • Трамвай №13 будет ходить следующим образом: станция "7 Ключей" — улица Техническая — улица Халтурина — Верх-Исетский бульвар — проспект Ленина — УрФУ — улица Гагарина — улица Блюхера — станция Шарташ;
  • Трамвай №15 изменит маршрут так: станция Вторчермет — улица 8 Марта — улица Радищева — улица Московская — проспект Ленина — гостиница "Исеть";
  • Трамвай №23 изменит маршрут так: станция Машиностроителей — улица Бебеля — улица Халтурина — Верх-Исетский бульвар — улица Челюскинцев — улица Уральская — станция Шарташ. 

Ранее URA.RU рассказывало, что движение транспорта перекроют в поселке Совхозный. С 27 по 30 мая на участке в районе дома № 25 на улице Полковой будут прокладывать газопровод. 

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В Екатеринбурге на время ремонта путей по улице Сыромолотова (район ЖБИ) закроют движение трамваев. Об этом сообщили в « Гортрансе» . « С 00:00 17 мая до 05:00 закрывается движение трамваев на участке от остановки „ Уральский федеральный университет“ до конечной станции „ 40 лет ВЛКСМ“ в обоих направлениях» , — говорится в сообщении. Движение будет закрыто до 26 мая. Также изменится и схема маршрута трамваев. Ранее URA.RU рассказывало, что движение транспорта перекроют в поселке Совхозный. С 27 по 30 мая на участке в районе дома № 25 на улице Полковой будут прокладывать газопровод. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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