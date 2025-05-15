В Госдуме захотели заблокировать «Википедию»

Необходимо заблокировать онлайн-энциклопедию «Википедия» из-за искажений исторической правды. С таким заявлением выступила глава комитета Государственной Думы по защите семьи Нина Останина. Ее слова прозвучали на заседании рабочей группы по вопросам медиабезопасности несовершеннолетних.
Останина отметила, что на платформе отсутствует четкая возрастная шкала, что способствует искажению исторических фактов. «Когда мы смотрим Википедию, когда не видим там возрастной шкалы... явное искажение исторической правды (на Википедии)... надо ставить вопрос о том, чтобы блокировать этот информационный ресурс», — сказала она. Цитату приводит РИА Новости.
Ранее в «Википедии» были опубликованы материалы о новейшей российской ракетной системе «Орешник». Это следует из публикации на официальном сайте, убедился корреспондент URA.RU. Публикация вызвала негодование некоторых пользователей, которые призвали удалить ее.
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