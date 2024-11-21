Ракеты «Орешник» стали популярны во всем мире: оружие покорило Google Trends и «Википедию»

В онлайн-энциклопедии «Википедия» были опубликованы материалы о новейшей российской ракетной системе «Орешник». Это следует из публикации на официальном сайте, убедился корреспондент URA.RU.
Кроме того, мировой интерес к ракете «Орешник» достиг высоких показателей, как свидетельствуют данные Google Trends. К 21.00 по московскому времени 21 ноября, популярность запроса на английском языке о ракете достигла максимума в 100 баллов, что свидетельствует о высоком уровне интереса. С этого времени индекс популярности не опускался ниже 49 баллов.
Президент России Владимир Путин 21 ноября обратился к нации после того, как по территории России были произведены запуски западных дальнобойных ракет. В своем обращении он отметил, что были проведены успешные испытания новейшей ракеты средней дальности под названием «Орешник». Эта баллистическая ракета оснащена безъядерной гиперзвуковой технологией и была использована для удара по промышленному объекту в Днепропетровске. Подробнее о том, как устроена ракета — в эксклюзивном материале URA.RU.
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