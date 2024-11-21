21 ноября 2024

Ракеты «Орешник» стали популярны во всем мире: оружие покорило Google Trends и «Википедию»

Ракета «Орешник» стала самым популярным запросом и появилась на «Википедии»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ракеты стали пробивать в поисковиках с рекордными показателями
Ракеты стали пробивать в поисковиках с рекордными показателями Фото:

В онлайн-энциклопедии «Википедия» были опубликованы материалы о новейшей российской ракетной системе «Орешник». Это следует из публикации на официальном сайте, убедился корреспондент URA.RU.

Кроме того, мировой интерес к ракете «Орешник» достиг высоких показателей, как свидетельствуют данные Google Trends. К 21.00 по московскому времени 21 ноября, популярность запроса на английском языке о ракете достигла максимума в 100 баллов, что свидетельствует о высоком уровне интереса. С этого времени индекс популярности не опускался ниже 49 баллов.

Президент России Владимир Путин 21 ноября обратился к нации после того, как по территории России были произведены запуски западных дальнобойных ракет. В своем обращении он отметил, что были проведены успешные испытания новейшей ракеты средней дальности под названием «Орешник». Эта баллистическая ракета оснащена безъядерной гиперзвуковой технологией и была использована для удара по промышленному объекту в Днепропетровске. Подробнее о том, как устроена ракета — в эксклюзивном материале URA.RU.

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В онлайн-энциклопедии «Википедия» были опубликованы материалы о новейшей российской ракетной системе «Орешник». Это следует из публикации на официальном сайте, убедился корреспондент URA.RU. Кроме того, мировой интерес к ракете «Орешник» достиг высоких показателей, как свидетельствуют данные Google Trends. К 21.00 по московскому времени 21 ноября, популярность запроса на английском языке о ракете достигла максимума в 100 баллов, что свидетельствует о высоком уровне интереса. С этого времени индекс популярности не опускался ниже 49 баллов. Президент России Владимир Путин 21 ноября обратился к нации после того, как по территории России были произведены запуски западных дальнобойных ракет. В своем обращении он отметил, что были проведены успешные испытания новейшей ракеты средней дальности под названием «Орешник». Эта баллистическая ракета оснащена безъядерной гиперзвуковой технологией и была использована для удара по промышленному объекту в Днепропетровске. Подробнее о том, как устроена ракета — в эксклюзивном материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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