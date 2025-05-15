Власти Пермского края рассказали о судьбе Кунгурской пещеры после отзыва лицензии

Власти намерены сохранить коллектив Кунгурской пещеры после отзыва лицензии
© Служба новостей «URA.RU»
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Коллективу, обслуживающему пещеру, будет предложено перейти в структуру нового недропользователя
Коллективу, обслуживающему пещеру, будет предложено перейти в структуру нового недропользователя Фото:

Новая лицензия на пользование недрами Кунгурской ледяной пещеры в Пермском крае будет выдана комиссией, созданной Роснедрами. Это произойдет в установленном порядке.

«Пещера является уникальным объектом всемирного значения, поэтому будут приняты все меры по ее сохранению. Коллективу, обслуживающему пещеру, будет предложено перейти в структуру нового недропользователя», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на Министерство природных ресурсов Пермского края. 

15 мая URA.RU сообщало о том, что Роснедра лишили лицензии оператора Кунгурской пещеры — компанию «Сталагмит-Экскурс». Причиной стали нарушения природоохранного законодательства. Среди претензий, которые стали прочной отзыва лицензии, бурение особо охраняемой территории. Скважину сделали еще в 2018 году для геологического изучения недр, но без прошедшей экспертизу проектной документации.

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Новая лицензия на пользование недрами Кунгурской ледяной пещеры в Пермском крае будет выдана комиссией, созданной Роснедрами. Это произойдет в установленном порядке. «Пещера является уникальным объектом всемирного значения, поэтому будут приняты все меры по ее сохранению. Коллективу, обслуживающему пещеру, будет предложено перейти в структуру нового недропользователя», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на Министерство природных ресурсов Пермского края.  15 мая URA.RU сообщало о том, что Роснедра лишили лицензии оператора Кунгурской пещеры — компанию «Сталагмит-Экскурс». Причиной стали нарушения природоохранного законодательства. Среди претензий, которые стали прочной отзыва лицензии, бурение особо охраняемой территории. Скважину сделали еще в 2018 году для геологического изучения недр, но без прошедшей экспертизу проектной документации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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