Власти Пермского края рассказали о судьбе Кунгурской пещеры после отзыва лицензии

Новая лицензия на пользование недрами Кунгурской ледяной пещеры в Пермском крае будет выдана комиссией, созданной Роснедрами. Это произойдет в установленном порядке.
«Пещера является уникальным объектом всемирного значения, поэтому будут приняты все меры по ее сохранению. Коллективу, обслуживающему пещеру, будет предложено перейти в структуру нового недропользователя», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на Министерство природных ресурсов Пермского края.
15 мая URA.RU сообщало о том, что Роснедра лишили лицензии оператора Кунгурской пещеры — компанию «Сталагмит-Экскурс». Причиной стали нарушения природоохранного законодательства. Среди претензий, которые стали прочной отзыва лицензии, бурение особо охраняемой территории. Скважину сделали еще в 2018 году для геологического изучения недр, но без прошедшей экспертизу проектной документации.
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