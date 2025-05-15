В Нижневартовске должникам за коммуналку отключили канализацию

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Из-за больших долгов в Нижневартовске отключают канализацию
Из-за больших долгов в Нижневартовске отключают канализацию Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) без удобств остались жители нескольких квартир. Коммунальщики перекрыли канализацию из-за долгов, которые собственники не оплачивали годами.

«Тампонирование провели в двух квартирах. Собственники более трех лет не вносили плату за холодную воду и канализацию и накопили долг в 78 и 132 тысячи рублей», — рассказали в пресс-службе Нижневартовских коммунальных систем. Чтобы вернуть удобства, придется оплатить полную сумму долга, пени, госпошлину и саму процедуру установки и снятия заглушки.

Должников информируют о необходимости погашения задолженности в течение 20 дней после получения уведомления, если требование игнорируется, канализация блокируется. В этом году уведомления получили 728 абонентов с общей задолженностью 86 миллионов рублей, оплатили задолженность 271 абонент. По данным на 1 мая, всего 8,5 тысяч вартовчан задолжали за холодную воду и канализацию 227 миллионов рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске завершение отопительного сезона намечено на вторую половину мая. Однако дата отключения может быть перенесена на более поздний срок, если будет холодно. 

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В Нижневартовске (ХМАО) без удобств остались жители нескольких квартир. Коммунальщики перекрыли канализацию из-за долгов, которые собственники не оплачивали годами. «Тампонирование провели в двух квартирах. Собственники более трех лет не вносили плату за холодную воду и канализацию и накопили долг в 78 и 132 тысячи рублей», — рассказали в пресс-службе Нижневартовских коммунальных систем. Чтобы вернуть удобства, придется оплатить полную сумму долга, пени, госпошлину и саму процедуру установки и снятия заглушки. Должников информируют о необходимости погашения задолженности в течение 20 дней после получения уведомления, если требование игнорируется, канализация блокируется. В этом году уведомления получили 728 абонентов с общей задолженностью 86 миллионов рублей, оплатили задолженность 271 абонент. По данным на 1 мая, всего 8,5 тысяч вартовчан задолжали за холодную воду и канализацию 227 миллионов рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске завершение отопительного сезона намечено на вторую половину мая. Однако дата отключения может быть перенесена на более поздний срок, если будет холодно. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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