В Нижневартовске должникам за коммуналку отключили канализацию

В Нижневартовске (ХМАО) без удобств остались жители нескольких квартир. Коммунальщики перекрыли канализацию из-за долгов, которые собственники не оплачивали годами.
«Тампонирование провели в двух квартирах. Собственники более трех лет не вносили плату за холодную воду и канализацию и накопили долг в 78 и 132 тысячи рублей», — рассказали в пресс-службе Нижневартовских коммунальных систем. Чтобы вернуть удобства, придется оплатить полную сумму долга, пени, госпошлину и саму процедуру установки и снятия заглушки.
Должников информируют о необходимости погашения задолженности в течение 20 дней после получения уведомления, если требование игнорируется, канализация блокируется. В этом году уведомления получили 728 абонентов с общей задолженностью 86 миллионов рублей, оплатили задолженность 271 абонент. По данным на 1 мая, всего 8,5 тысяч вартовчан задолжали за холодную воду и канализацию 227 миллионов рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске завершение отопительного сезона намечено на вторую половину мая. Однако дата отключения может быть перенесена на более поздний срок, если будет холодно.
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