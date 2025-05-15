В Кургане пожарные подъехали к дому 1В в Рябково. Оттуда валит дым. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
«Квартира полыхает в пятиэтажке в Рябково. Кадрами пожара в доме 1В на 9 Мая поделился наш подписчик. Горит квартира на пятом этаже. Есть ли пострадавшие — неизвестно», — написано в telegram-канале «Короче, Курган».
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу МЧС России по Курганской области. «В 16:10 поступило сообщение о возгорании на балконе на пятом этаже по адресу 9 Мая в городе Кургане. Выезжали подразделения 12-ой пожарной спасательной части. Всего для ликвидации привлекалось девять человек личного состава ведомства и три единицы техники. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. В 17:04 пожар полностью ликвидировали», — уточнили в МЧС.
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