В Кургане пожарные подъехали к пятиэтажке в Рябково, откуда валит дым. Видео

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Пожарные подъехали к дому 1В в Рябково
Пожарные подъехали к дому 1В в Рябково Фото:

В Кургане пожарные подъехали к дому 1В в Рябково. Оттуда валит дым. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

«Квартира полыхает в пятиэтажке в Рябково. Кадрами пожара в доме 1В на 9 Мая поделился наш подписчик. Горит квартира на пятом этаже. Есть ли пострадавшие — неизвестно», — написано в telegram-канале «Короче, Курган».

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу МЧС России по Курганской области. «В 16:10 поступило сообщение о возгорании на балконе на пятом этаже по адресу 9 Мая в городе Кургане. Выезжали подразделения 12-ой пожарной спасательной части. Всего для ликвидации привлекалось девять человек личного состава ведомства и три единицы техники. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. В 17:04 пожар полностью ликвидировали», — уточнили в МЧС.

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В Кургане пожарные подъехали к дому 1В в Рябково. Оттуда валит дым. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. «Квартира полыхает в пятиэтажке в Рябково. Кадрами пожара в доме 1В на 9 Мая поделился наш подписчик. Горит квартира на пятом этаже. Есть ли пострадавшие — неизвестно», — написано в telegram-канале «Короче, Курган». Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу МЧС России по Курганской области. «В 16:10 поступило сообщение о возгорании на балконе на пятом этаже по адресу 9 Мая в городе Кургане. Выезжали подразделения 12-ой пожарной спасательной части. Всего для ликвидации привлекалось девять человек личного состава ведомства и три единицы техники. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. В 17:04 пожар полностью ликвидировали», — уточнили в МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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