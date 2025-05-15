15 мая 2025

Где в Перми находятся платные парковки. Карта

В центре Перми действуют три зоны платных парковок
© Служба новостей «URA.RU»
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Платные парковки сосредоточены в центре Перми
Платные парковки сосредоточены в центре Перми Фото:

В Перми с 1 июля планировалось повысить стоимость парковки с 20 до 30 рублей в час в пяти тарифных зонах. Однако краевая прокуратура выступила против этого решения. URA.RU напоминает, где в городе находятся платные парковки и сколько сейчас стоит оставить там свой автомобиль.

В центре города действуют три зоны платных парковок: N?101 (20 рублей в час), N?102 (40 рублей в час) и N?103 (30 рублей в час). По Перми функционируют также пять перехватывающих и девять внутризональных стоянок.

Платные парковки начали появляться в Перми с 2016 года. Они призваны увеличить пропускную способность улиц города и сократить время длительной стоянки автомобилей.

Стоимость и время работы платных парковок в Перми
Стоимость и время работы платных парковок в Перми
Фото:

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В Перми с 1 июля планировалось повысить стоимость парковки с 20 до 30 рублей в час в пяти тарифных зонах. Однако краевая прокуратура выступила против этого решения. URA.RU напоминает, где в городе находятся платные парковки и сколько сейчас стоит оставить там свой автомобиль. В центре города действуют три зоны платных парковок: N?101 (20 рублей в час), N?102 (40 рублей в час) и N?103 (30 рублей в час). По Перми функционируют также пять перехватывающих и девять внутризональных стоянок. Платные парковки начали появляться в Перми с 2016 года. Они призваны увеличить пропускную способность улиц города и сократить время длительной стоянки автомобилей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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