В Перми с 1 июля планировалось повысить стоимость парковки с 20 до 30 рублей в час в пяти тарифных зонах. Однако краевая прокуратура выступила против этого решения. URA.RU напоминает, где в городе находятся платные парковки и сколько сейчас стоит оставить там свой автомобиль.
В центре города действуют три зоны платных парковок: N?101 (20 рублей в час), N?102 (40 рублей в час) и N?103 (30 рублей в час). По Перми функционируют также пять перехватывающих и девять внутризональных стоянок.
Платные парковки начали появляться в Перми с 2016 года. Они призваны увеличить пропускную способность улиц города и сократить время длительной стоянки автомобилей.
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