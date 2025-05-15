Перед началом переговоров РФ и Украины в Турции произошло землетрясение

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В одном из турецких городов произошло землетрясение (архивное фото)
В одном из турецких городов произошло землетрясение (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

На территории Анкары произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла, сообщило турецкое издание TRT Haber. Сейчас в городе проходит встреча президента Украины Владимира Зеленского и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Также сегодня в Стамбуле пройдут переговоры между Киевом и Москвой по текущему конфликту. 

В Анкаре произошло землетрясение», — передает издание в своем аккаунте в соцсети Х. Отмечается, что эпицентр природного явления находился в районе муниципалитета Кулу провинции Конья.

На данный момент в городе проходит встреча Зеленского и Эрдогана. По ее итогам президент Украины определит свою позицию относительно мирного диалога с РФ.

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На территории Анкары произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла, сообщило турецкое издание TRT Haber. Сейчас в городе проходит встреча президента Украины Владимира Зеленского и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Также сегодня в Стамбуле пройдут переговоры между Киевом и Москвой по текущему конфликту.  В Анкаре произошло землетрясение», — передает издание в своем аккаунте в соцсети Х. Отмечается, что эпицентр природного явления находился в районе муниципалитета Кулу провинции Конья. На данный момент в городе проходит встреча Зеленского и Эрдогана. По ее итогам президент Украины определит свою позицию относительно мирного диалога с РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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