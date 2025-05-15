Зеленский хочет посоветоваться с Эрдоганом перед тем, как принять решение о «следующих шагах»

Зеленский встретится с Эрдоганом до начала переговоров с Россией
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Встреча лидеров двух стран запланирована на 13:00 по местному времени
Встреча лидеров двух стран запланирована на 13:00 по местному времени Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский планирует визит в Анкару, где встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и только после этого примет решение о дальнейших шагах в отношении мирных переговоров с Россией. Об этом сообщает агентство AFP.

«Президент начнёт свой визит с Эрдоганом в Анкаре, и только после этого президент примет решение о дальнейших шагах», — сообщил источник AFP. Встреча лидеров двух стран запланирована на 13:00 по местному времени.

Ранее российские государственные СМИ сообщили о прибытии делегации Москвы в Стамбул для запланированных переговоров. Однако начало официальных контактов между украинской и российской сторонами, по всей видимости, будет отложено до завершения встречи Зеленского с Эрдоганом. За ходом встречи Москвы и Киева можно проследить в онлайн-трансляции URA.RU.

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Президент Украины Владимир Зеленский планирует визит в Анкару, где встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и только после этого примет решение о дальнейших шагах в отношении мирных переговоров с Россией. Об этом сообщает агентство AFP. «Президент начнёт свой визит с Эрдоганом в Анкаре, и только после этого президент примет решение о дальнейших шагах», — сообщил источник AFP. Встреча лидеров двух стран запланирована на 13:00 по местному времени. Ранее российские государственные СМИ сообщили о прибытии делегации Москвы в Стамбул для запланированных переговоров. Однако начало официальных контактов между украинской и российской сторонами, по всей видимости, будет отложено до завершения встречи Зеленского с Эрдоганом. За ходом встречи Москвы и Киева можно проследить в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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