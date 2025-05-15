Зеленский хочет посоветоваться с Эрдоганом перед тем, как принять решение о «следующих шагах»

Президент Украины Владимир Зеленский планирует визит в Анкару, где встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и только после этого примет решение о дальнейших шагах в отношении мирных переговоров с Россией. Об этом сообщает агентство AFP.
«Президент начнёт свой визит с Эрдоганом в Анкаре, и только после этого президент примет решение о дальнейших шагах», — сообщил источник AFP. Встреча лидеров двух стран запланирована на 13:00 по местному времени.
Ранее российские государственные СМИ сообщили о прибытии делегации Москвы в Стамбул для запланированных переговоров. Однако начало официальных контактов между украинской и российской сторонами, по всей видимости, будет отложено до завершения встречи Зеленского с Эрдоганом. За ходом встречи Москвы и Киева можно проследить в онлайн-трансляции URA.RU.
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