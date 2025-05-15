Российский рэпер Баста даст концерт в Кургане
Известный российский рэпер Баста этим летом даст концерт в Кургане. Об этом URA.RU эксклюзивно сообщил организатор выступлений Эльшад Джуварлинский.
«Менеджер артиста связывался со мной по поводу организации концерта, сейчас мы обсуждаем детали и выбираем подходящее место для выступления», — рассказал URA.RU Эльшад Джуварлинский.
По информации организатора, приезд Басты в Курган планируется на летний сезон 2025 года. Точная дата мероприятия станет известна после согласования всех технических и организационных вопросов с командой исполнителя.
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