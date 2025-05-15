В Курган приедет Баста. Эксклюзив

© Служба новостей «URA.RU»
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Российский рэпер Баста даст концерт в Кургане
Российский рэпер Баста даст концерт в Кургане Фото:

Известный российский рэпер Баста этим летом даст концерт в Кургане. Об этом URA.RU эксклюзивно сообщил организатор выступлений Эльшад Джуварлинский.

«Менеджер артиста связывался со мной по поводу организации концерта, сейчас мы обсуждаем детали и выбираем подходящее место для выступления», — рассказал URA.RU Эльшад Джуварлинский.

По информации организатора, приезд Басты в Курган планируется на летний сезон 2025 года. Точная дата мероприятия станет известна после согласования всех технических и организационных вопросов с командой исполнителя.

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Известный российский рэпер Баста этим летом даст концерт в Кургане. Об этом URA.RU эксклюзивно сообщил организатор выступлений Эльшад Джуварлинский. «Менеджер артиста связывался со мной по поводу организации концерта, сейчас мы обсуждаем детали и выбираем подходящее место для выступления», — рассказал URA.RU Эльшад Джуварлинский. По информации организатора, приезд Басты в Курган планируется на летний сезон 2025 года. Точная дата мероприятия станет известна после согласования всех технических и организационных вопросов с командой исполнителя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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