Депутат думы ХМАО Сергей Елишев поборется за пост главы Пыть-Яха с экс-помощником спикера окружного парламента Бориса Хохрякова Антоном Тимошенко. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.
«Активист „Единой России“ Антон Тимошенко числится в югорском заксо консультантом отдела по обеспечению деятельности депутатских фракций. Еще на должность главы Пыть-Яха претендуют волонтер Андрей Павлов из „Россетей“, регулярная участница всех избирательных кампаний — общественница Светлана Туркова и инженер из „Сибура“ Игорь Нечаев», — сообщает инсайдер.
Выборы мэра Пыть-Яха пройдут 19 мая. «Окружные власти ставку делают на Елишева. Он фаворит предвыборной гонки», — рассказал инсайдер. Пока только Елишев открыто подтвердил, что подал документы.
В администрации города корреспонденту URA.RU сообщили, что не могут раскрыть информацию из-за персональных данных. Узнать о претендентах на пост градоначальника можно будет непосредственно на выборах.
Ранее URA.RU писало, что до выборов мэра Пыть-Яха в администрации запретили кадровые перестановки. Местные статусные чиновники пользовались этой лазейкой полтора года назад, во время избирательной кампании предыдущего градоначальника Дмитрия Горбунова, которого в апреле уволил губернатор ХМАО Руслан Кухарук.
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