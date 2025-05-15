Названы лучшие школьные столовые Свердловской области

В Екатеринбурге по итогам регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая — 2025» определили лучшие школьные столовые в Свердловской области. Победителями признали столовую екатеринбургской школы №80 и сельской школы №4 в селе Курьи, сообщили на сайте информационного портала региона.
«Коллектив столовой школы № 80 Екатеринбурга отражал промышленный дух родного города и родного района — их команда представила салат „Схема“, говядину тушеную с овощами „Фреза“ и булгур с кукурузой „Рашпиль“», — отметили члены жюри, в список которых вошли представители региональных минобразования, минАПК, органов Роспотребнадзора и родительского комитета. Задачей участников было не только приготовление школьных блюд, но и их творческая подача.
В финале конкурса участвовали шесть команд: три из городских школ (Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Краснотурьинска) и три из сельских школ (села Кашино, Курьи и Тыгиш). Участникам предстояло выполнить три задания: презентацию тематического стола, участие в кулинарном баттле и блиц-турнир «Три вопроса родителей». Школьные повара готовили как традиционные блюда, так и кулинарные новинки — от рыбы по-царски до яблочной шарлотки на овсяной муке. Задачей участников было не только приготовление школьных блюд, но и их творческая подача. Победители регионального этапа представят Свердловскую область в финале Всероссийского конкурса осенью.
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