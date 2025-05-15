Свердловскому экс-министру ЖКК, который хочет на СВО, продлили арест

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил срок содержания под стражей бывшему министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере. Арест продлен до 17 июля 2025 года, сообщили в пресс-службе суда.
«Срок содержания под стражей продлен еще на 2 месяца, всего до 5 месяцев 25 суток. Судебный акт в законную силуне вступил», — говорится в сообщении.
Смирнов покинул пост министра энергетики и ЖКХ Свердловской области 13 января 2025 года. Спустя 10 дней его задержали и обвинили в получении крупной взятки. В начале мая Смирнов заявил, что хочет стать участником СВО.
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