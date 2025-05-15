Паслер хочет создать в Екатеринбурге новый вуз

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер думает о создании в Екатеринбурге Института креативных индустрий. Об этом он заявил в своем первом предвыборном интервью.
«В Екатеринбурге нам необходимо создавать Институт креативных индустрий. Образовательное учреждение, которое бы соответствовало духу и стилю, образу мышления людей в столице Урала», — цитирует Паслера «Областная газета».
Глава региона добавил, что намерен изучить, на какой базе можно создать эту новую образовательную площадку. А также поговорить на эту тему с бизнесом.
Развитием креативных индустрий государство озаботилось в последнее время. Был даже принят отдельный федеральный закон. К креативным индустриям он относит:
- Народные промыслы, ремесла, музейная деятельность;
- Кино, музыка, театр, издательское дело;
- Разработка ПО, геймдев, виртуальная реальность;
- Дизайн, архитектура, мода, гастрономия.
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