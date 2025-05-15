15 мая 2025

Паслер хочет создать в Екатеринбурге новый вуз

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Денис Паслер обсудит задумку с бизнесом
Денис Паслер обсудит задумку с бизнесом Фото:

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер думает о создании в Екатеринбурге Института креативных индустрий. Об этом он заявил в своем первом предвыборном интервью.

«В Екатеринбурге нам необходимо создавать Институт креативных индустрий. Образовательное учреждение, которое бы соответствовало духу и стилю, образу мышления людей в столице Урала», — цитирует Паслера «Областная газета».

Глава региона добавил, что намерен изучить, на какой базе можно создать эту новую образовательную площадку. А также поговорить на эту тему с бизнесом.

Развитием креативных индустрий государство озаботилось в последнее время. Был даже принят отдельный федеральный закон. К креативным индустриям он относит:

  • Народные промыслы, ремесла, музейная деятельность;
  • Кино, музыка, театр, издательское дело;
  • Разработка ПО, геймдев, виртуальная реальность;
  • Дизайн, архитектура, мода, гастрономия.

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Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер думает о создании в Екатеринбурге Института креативных индустрий. Об этом он заявил в своем первом предвыборном интервью. «В Екатеринбурге нам необходимо создавать Институт креативных индустрий. Образовательное учреждение, которое бы соответствовало духу и стилю, образу мышления людей в столице Урала», — цитирует Паслера «Областная газета». Глава региона добавил, что намерен изучить, на какой базе можно создать эту новую образовательную площадку. А также поговорить на эту тему с бизнесом. Развитием креативных индустрий государство озаботилось в последнее время. Был даже принят отдельный федеральный закон. К креативным индустриям он относит:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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