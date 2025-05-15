В самом крупном городе ХМАО десятки девушек-подростков стали мамами

В Сургуте (ХМАО) в Центре охраны материнства и детства произошел сложный случай: 16-летняя пациентка родила ребенка с помощью кесарева сечения, беременность была с осложнениями. За 2024 год в городе 25 несовершеннолетних девушек стали матерями, об этом сообщила главврач центра Лариса Белоцерковцева.
«В 2024 году в нашем Центре 25 несовершеннолетних стали мамами. Ранняя беременность сопряжена с огромными рисками для здоровья как матери, так и ребенка. Не полностью развитый организм, гормональные колебания, риск разрывов при родах — это лишь малая часть возможных осложнений», — написала Белоцерковцева на своей странице VK.
Девушке с осложненной беременностью, сопровождавшейся острым гестационным пиелонефритом и нарушением функции почек, медики провели стентирование правой почки. На 41-й неделе беременности пациентка благополучно родила здорового мальчика с массой 3,940 кг и ростом 56 см.
Эксперты отмечают, что наиболее благоприятным возрастом для рождения первого ребенка считается период от 20 до 30 лет. В связи с этим в городе ведется активная профилактическая работа среди подростков.
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