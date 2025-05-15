Микробиолог и варщик творога возглавили в Челябинске рейтинг редких профессий

В Челябинске рейтинг редких профессий возглавили микробиолог, специалист по работе с полиэфирной смолой и варщик творога. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, зарплата нетипичных специалистов часто рассчитывается исходя из выполненного объема.
«Подготовили подборку необычных и редких вакансий в Челябинской области, на которые можно откликнуться прямо сейчас. Компания ищет сотрудника, который будет работать со смолой. Зарплата составит от 30 до 70 тысяч рублей на руки, в зависимости от факта выполнения работ», — пояснили URA.RU в HeadHunter.
В задачи будет входить изготовление 300-500 изделий в месяц. Материал предоставит работодатель. Другая работа связана с кондитерским производством, которому и требуется микробиолог. Платить обещали от 55,2 тысячи рублей на руки. Необходимо иметь релевантный опыт.
Спортивный клуб занялся поисками тренера по рукопашному бою и смешанным единоборствам. Получать специалист будет от 30 тысяч рублей на руки. У кандидата должен быть опыт тренировок. Как и у инструктора по лечебной физкультуре (зарплата от 30 тысяч). Он должен знать методики физической реабилитации. На другую позицию челябинская организация ищет культорганизатора (от 22,4 тысячи рублей).
Варщик творога будет получать 48 тысяч рублей. График нестандартный: 15,5 часа в день через два. Соискателям необходимо иметь медицинскую книжку и соблюдать санитарные нормы.
Микробиолог требуется на кондитерское производство. Специалисту предстоит готовить лабораторию и стерилизовать оборудование, готовить питательные среды для исследований, отбирать пробы сырья, проводить микробиологические посевы. Зарплата сотрудника превысит 55 тысяч рублей. На работу могут взять даже студентов последних курсов.
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