Заявления президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции в Анкаре свидетельствует о его оторванности от реального положения дел. Об этом сообщил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. Спикер крымского парламента Владимир Константинов также жестко отреагировал на заявление Зеленского, отказавшегося признавать российский статус Крыма и новых регионов, назвав его слова истерикой. Как на заявления украинского президента отреагировали в России и за рубежом — в материале URA.RU.
В марте 2014 года, после смены власти на Украине, на территории Крыма был проведен референдум, по итогам которого полуостров вошел в состав Российской Федерации. Согласно официальным данным, за вхождение в РФ проголосовали 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% — в Севастополе. В октябре 2022 года по результатам аналогичных референдумов к России были присоединены Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области.
Реакция российских политиков
Константинов: Зеленский устраивает истерику
Спикер крымского парламента Владимир Константинов стал одним из первых, кто отреагировал на заявление Зеленского. Он назвал его истерикой и попыткой исказить факты.
«Зеленский продолжает устраивать истерику вместо признания очевидного и свершившегося факта <…> Если бы он внимательно изучил конституции Украины и Автономной Республики Крым, дающую право крымскому народу на самоопределение, то не делал бы столь глупых заявлений», — считает глава крымского парламента.
Константинов также подчеркнул, что Зеленский, которого он обвиняет в узурпации власти и нарушении украинских законов, не имеет морального права ссылаться на конституцию. «Но я так понимаю, что этот документ Зеленский не читал», — добавил спикер, намекая на юридическую некомпетентность главы киевского режима.
Депутат Госдумы Ивлев: заявления Зеленского о Крыме — демагогия
Депутат Государственной Думы от Крыма Леонид Ивлев присоединился к критике, назвав заявления Зеленского о территориальной принадлежности Крыма демагогией и популизмом. Он подчеркнул, что Россия не нуждается в признании со стороны Зеленского, так как легитимность статуса Крыма и новых регионов подтверждена результатами референдумов.
«Для нас важнее многомиллионное голосование жителей этих регионов на демократических референдумах за вхождение в Российскую Федерацию, чем мнение диктатора киевского режима», — заявил Ивлев. Он также подверг сомнению ссылку Зеленского на украинскую конституцию, указав, что она не была принята на всенародном голосовании, в отличие от российской.
По его словам, это подрывает легитимность любых заявлений Киева о территориальной целостности. Ивлев акцентировал, что референдумы в Крыму и новых регионах стали выражением народной воли, что делает позицию Зеленского юридически и морально несостоятельной.
Белик: капризы Зеленского не изменят статус Крыма
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик охарактеризовал заявления Зеленского как капризы, которые не имеют никакого влияния на российский статус Крыма и четырех новых регионов. Он подчеркнул, что Россия не заинтересована в обсуждении уже решенного вопроса и сосредоточена на более важной цели — завершении военного конфликта.
«Зеленский не признает наши территории — это не вселенская катастрофа, они все равно останутся нашими, хочет он этого или нет. Если глава киевского режима прибыл в Анкару для публикации своих капризов, то он точно прибыл зря», — сказал Белик.
Белик отметил, что на переговорах в Турции украинская сторона демонстрирует лишь эмоции, а не конструктивные предложения. Россия не видит смысла обсуждать очевидные факты, не нуждаясь в признании своих территорий со стороны Украины. Белик добавил, что цель переговоров — прекращение военного конфликта, а не обсуждение личных взглядов Зеленского.
Зарубежная реакция
Кошкович высмеивает нытье Зеленского
Венгерский аналитик Золтан Кошкович, представляющий Центр фундаментальных прав, раскритиковал главу киевского режима за его эмоциональный стиль и склонность к жалобам. «Нытье — блестящая стратегия», — сыронизировал эксперт, комментируя слова Зеленского на брифинге после встречи с Эрдоганом о чрезмерном давлении президента США Дональда Трампа на Украину.
Кошкович ранее высказывался о Крыме, подчеркивая, что его признание российским является не уступкой, а принятием реальности. «Признание того, что Крым является российским, — это не уступка Зеленского. Это пробуждение от лихорадочного сна к реальности», — писал он в апреле 2025 года в соцсети X.
Подполковник армии США Дэвис: Зеленский оторван от реальности
Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис также подверг критике Зеленского, обвинив его в оторванности от реальности. В эфире своего youtube-канала он заявил: «Теперь мы можем признать, что сам Зеленский оторван от реальности». По мнению Дэвиса, во время визита в Турцию президент Украины вновь прибег к антироссийским нарративам, превращая свои выступления в шоу для внешней аудитории. «Вы видите, что он делает из этого большой спектакль», — добавил эксперт, подчеркивая, что такие заявления не соответствуют объективной ситуации и служат скорее пропагандистским целям, чем реальной политике.
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