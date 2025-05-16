Стало известно предварительное число пострадавших после взрыва в Башкирии

В результате взрыва в Салавате пострадало около четырех человек
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В городе Салават при пожаре в ООО «Свеча» пострадало около четырех человек
В городе Салават при пожаре в ООО «Свеча» пострадало около четырех человек Фото:

В результате взрыва на предприятии ООО «Свеча» в Салавате (Башкирия), по предварительным данным, пострадали четыре человека. Об этом сообщил telegram-канал Shot, также уточнив, что один человек может находиться под завалами частично обрушившегося здания.

«Здание частично обрушилось, один человек находится под завалами. Предварительно, еще четыре — пострадали», — сообщил telegram-канал. Ранее в МЧС России по региону также отметили, что под завалами может находиться один человек.

По поступившей ранее информации, утром 16 мая в городе Салават Республики Башкортостан на площадке предприятия ООО «Свеча», находящегося на территории бывшего ОАО «Оптика механического завода», произошел взрыв. К моменту прибытия первых пожарных расчетов площадь разрушений составляла около 30 на 30 метров.

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В результате взрыва на предприятии ООО «Свеча» в Салавате (Башкирия), по предварительным данным, пострадали четыре человека. Об этом сообщил telegram-канал Shot, также уточнив, что один человек может находиться под завалами частично обрушившегося здания. «Здание частично обрушилось, один человек находится под завалами. Предварительно, еще четыре — пострадали», — сообщил telegram-канал. Ранее в МЧС России по региону также отметили, что под завалами может находиться один человек. По поступившей ранее информации, утром 16 мая в городе Салават Республики Башкортостан на площадке предприятия ООО «Свеча», находящегося на территории бывшего ОАО «Оптика механического завода», произошел взрыв. К моменту прибытия первых пожарных расчетов площадь разрушений составляла около 30 на 30 метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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