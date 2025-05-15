15 мая 2025

Седьмой кассационный суд в Челябинске обрел председателя

Александр Малышкин возглавил Седьмой кассационный суд общей юрисдикции
© Служба новостей «URA.RU»
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Руководить Седьмым кассационным судом в Челябинске будет судья из Иваново Александр Малышкин
Руководить Седьмым кассационным судом в Челябинске будет судья из Иваново Александр Малышкин Фото:

Председателем Седьмого кассационного суда общей юрисдикции в Челябинске стал Александр Малышкин. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

«Постановляю. Назначить на шестилетний срок полномочий председателем Седьмого кассационного суда Малышкина Алексанра Викторовича», — говорится в тексте указа №315 «О назначении судей федеральных судов и о представителе Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей Курской области».

Малышкин начал работу стажером Муромского городского суда в 1987 году. Через год стал судьей Александровского городского суда Владимирской области, а в 1995 году — судьей того же суда без ограничения срока полномочий. В 2006 году назначен на должность судьи Верховного Суда. В 2009 году вернулся во Владимирский областной суд председателем, в 2015-м был переназначен, а в 2020 году стал председателем Ивановского областного суда.

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции осуществляет пересмотр судебных актов, принятых судами Пермского края, Курганской области, Свердловской области, Тюменской области, Челябинской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.

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Председателем Седьмого кассационного суда общей юрисдикции в Челябинске стал Александр Малышкин. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. «Постановляю. Назначить на шестилетний срок полномочий председателем Седьмого кассационного суда Малышкина Алексанра Викторовича», — говорится в тексте указа №315 «О назначении судей федеральных судов и о представителе Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей Курской области». Малышкин начал работу стажером Муромского городского суда в 1987 году. Через год стал судьей Александровского городского суда Владимирской области, а в 1995 году — судьей того же суда без ограничения срока полномочий. В 2006 году назначен на должность судьи Верховного Суда. В 2009 году вернулся во Владимирский областной суд председателем, в 2015-м был переназначен, а в 2020 году стал председателем Ивановского областного суда. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции осуществляет пересмотр судебных актов, принятых судами Пермского края, Курганской области, Свердловской области, Тюменской области, Челябинской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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