Пермяк одним ударом ножа убил свою подругу

В одном из общежитий города Лысьва (Пермский край) между сожителями произошел конфликт на почве ревности во время совместного распития спиртных напитков. В ходе ссоры мужчина вооружился ножом и нанес женщине один удар в область шеи, в результате чего она скончалась на месте.
«На судебном разбирательстве подсудимый полностью признал свою вину. Однако заявил, что инициатором трагедии выступила сама потерпевшая. По его словам, в разгар конфликта она попросила его лишить ее жизни. После этого мужчина достал нож из ящика, сначала провел лезвием по шее женщины, затем нанес смертельный удар. После случившегося подсудимый вызвал бригаду скорой медицинской помощи, однако прибывшим медикам спасти пострадавшую не удалось», — сообщает Пермский краевой суд в соцсети «ВКонтакте».
Лысьвенский городской суд вынес мужчине обвинительный приговор по статье 105 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение смерти другому человеку). Ему было назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы. С учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору общий срок составил 13 лет лишения свободы с дополнительным ограничением свободы сроком 10 месяцев и 17 дней. Отбывать наказание осужденный будет в колонии особого режима.
Не согласившись с суровостью приговора, осужденный направил апелляционную жалобу в Пермский краевой суд, указав, что после совершения преступления самостоятельно вызвал скорую помощь. А также не пытался скрыть следы произошедшего, добровольно передал свой мобильный телефон сотрудникам полиции, полностью раскаивается и приносит извинения родным и близким погибшей.
Однако коллегия по уголовным делам Пермского краевого суда признала решение суда первой инстанции обоснованным и законным. Приговор оставлен без изменений, апелляционные жалобы осужденного и его защитника отклонены.
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