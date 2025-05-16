Украинские военнослужащие, попавшие в плен в Курской области, признались, что им был отдан приказ убивать мирное русскоязычное население региона. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«Военнослужащие украинских вооруженных формирований, которые попали там в плен, они открытым текстом дают показания, что они получили приказы убивать мирное население. Они получили разрешение не ценить мирное население. Они получили приказы убивать русскоязычных», — заявил посол на брифинге в Бишкеке. По его словам, также им было дано разрешение игнорировать гуманитарные нормы и не щадить гражданское население.
Мирошник отметил, что западные политики и СМИ продолжают игнорировать информацию о преступлениях, совершаемых украинскими войсками. По его мнению, подобное насилие со стороны ВСУ происходит по прямому указанию киевского руководства. Он подчеркнул, что Запад не заинтересован в признании ответственности за режим, «к созданию и финансированию которого он причастен».
Он также указал на резкое увеличение числа атак на территории Белгородской области, в том числе на гражданскую инфраструктуру и спасательные службы. «Зеленский говорит о стремлении к миру, но одновременно с этим увеличиваются удары по мирным жителям. Это огромная пропасть между словами и действиями», — заключил Мирошник.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.