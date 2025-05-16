Задержанный экс-начальник ГАИ Челябинска Гайде подал рапорт об отставке

Задержанный накануне по обвинению в коррупции экс-начальник ГАИ Челябинска Александр Гайде подал рапорт об отставке. Об этом стало известно в зале суда, где полицейскому избирают меру пресечения, передает корреспондент URA.RU.
«Мною подан рапорт об увольнении с должности начальника ФКУ „Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Челябинской области. Срок истекает 18 мая“, — ответил он на вопрос своего адвоката Аллы Брагиной.
Гайде обвиняют в получении взяток. По версии следствия, деньги и иные подношения он получал от директора фирмы «Капиталстрой» Ромика Варданяна. Накануне Гайде и Варданяна задержали сотрудники ФСБ и управления СК по региону. По версии следствия, будучи руководителем Госавтоинспекции города, несколько лет подряд получал от Варданяна взятки деньгами, люксовыми авто, бытовой техникой и стройматериалами. Только по одному эпизоду есть сведения о получении Гайде свыше 1 млн рублей.
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