На дроны свердловского депутата идут заказы из Африки. Фото

16 мая 2025 в 16:57 Размер текста - 17 +

Вячеслав Брозовский активно помогает бойцам СВО Фото: Размик Закарян © URA.RU Дроны Zanoza, в производство которых вкладывается депутат свердловского заксобрания Вячеслав Брозовский (гендиректор группы компаний BROZEX), настолько хорошо себя зарекомендовали в зоне СВО, что на них идут заказы из других стран. В частности, из Африки. Об этом рассказал сам парламентарий, общаясь с журналистами по итогам очередной поездки с гуманитарной миссией в ЛНР, передает корреспондент URA.RU. «На сегодняшний день мы не успеваем выполнять заказы, и спрос нас не может не радовать. Я не рассматриваю заказы из Африки — они есть, потому что пока для нас важная задача — это специальная военная операция. Как показала практика, мы на Урале сделали хороший дрон, и он будет востребован и после СВО. Вообще, война изменилась кардинально, у БПЛА — огромное будущее впереди», — заявил Брозовский, отвечая на вопрос, что будет с производством после окончания спецоперации. Дальность дронов Zanoza сейчас составляет до 20 км. На их счету пять уничтоженных танков и сотни пикапов. С начала СВО Брозовский больше 20 раз был на прифронтовой территории, в частности, передал военным более четырех тысяч различных беспилотников. С 2024 года, когда запустил собственное производство дронов, возит их. В апреле глава Минобороны РФ Андре Белоусов наградил его медалью «Участнику специальной военной операции». Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дроны Zanoza, в производство которых вкладывается депутат свердловского заксобрания Вячеслав Брозовский (гендиректор группы компаний BROZEX), настолько хорошо себя зарекомендовали в зоне СВО, что на них идут заказы из других стран. В частности, из Африки. Об этом рассказал сам парламентарий, общаясь с журналистами по итогам очередной поездки с гуманитарной миссией в ЛНР, передает корреспондент URA.RU. «На сегодняшний день мы не успеваем выполнять заказы, и спрос нас не может не радовать. Я не рассматриваю заказы из Африки — они есть, потому что пока для нас важная задача — это специальная военная операция. Как показала практика, мы на Урале сделали хороший дрон, и он будет востребован и после СВО. Вообще, война изменилась кардинально, у БПЛА — огромное будущее впереди», — заявил Брозовский, отвечая на вопрос, что будет с производством после окончания спецоперации. Дальность дронов Zanoza сейчас составляет до 20 км. На их счету пять уничтоженных танков и сотни пикапов. С начала СВО Брозовский больше 20 раз был на прифронтовой территории, в частности, передал военным более четырех тысяч различных беспилотников. С 2024 года, когда запустил собственное производство дронов, возит их. В апреле глава Минобороны РФ Андре Белоусов наградил его медалью «Участнику специальной военной операции».