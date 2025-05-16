Дроны Zanoza, в производство которых вкладывается депутат свердловского заксобрания Вячеслав Брозовский (гендиректор группы компаний BROZEX), настолько хорошо себя зарекомендовали в зоне СВО, что на них идут заказы из других стран. В частности, из Африки. Об этом рассказал сам парламентарий, общаясь с журналистами по итогам очередной поездки с гуманитарной миссией в ЛНР, передает корреспондент URA.RU.
«На сегодняшний день мы не успеваем выполнять заказы, и спрос нас не может не радовать. Я не рассматриваю заказы из Африки — они есть, потому что пока для нас важная задача — это специальная военная операция. Как показала практика, мы на Урале сделали хороший дрон, и он будет востребован и после СВО. Вообще, война изменилась кардинально, у БПЛА — огромное будущее впереди», — заявил Брозовский, отвечая на вопрос, что будет с производством после окончания спецоперации.
Дальность дронов Zanoza сейчас составляет до 20 км. На их счету пять уничтоженных танков и сотни пикапов. С начала СВО Брозовский больше 20 раз был на прифронтовой территории, в частности, передал военным более четырех тысяч различных беспилотников. С 2024 года, когда запустил собственное производство дронов, возит их. В апреле глава Минобороны РФ Андре Белоусов наградил его медалью «Участнику специальной военной операции».
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