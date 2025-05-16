Благотворительный фонд «Металлург» направил 1,5 млрд нуждающимся в 2024 году

Благотворительный фонд «Металлург» (Челябинская область) в 2024 году направил более 1,5 миллиарда рублей нуждающимся в помощи людям, что на 34% больше, чем годом ранее. Для многих такая поддержка — возможность жить полноценной жизнью, отметил председатель попечительского совета фонда, председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.
«Созданный „Магнитогорским металлургическим комбинатом“ благотворительный фонд „Металлург“ уже много лет является примером действенной адресной социальной поддержки и эффективного взаимодействия с меценатами. Проектами и мероприятиями организации охвачены тысячи нуждающихся в помощи людей. Для многих эта поддержка — как глоток свежего воздуха, возможность социализироваться и жить полноценной жизнью», — отметил Рашников.
В 2014 году фонд направил на благотворительную деятельность более 1,5 миллиарда рублей, из них более 1,2 миллиарда рублей — средства ПАО «ММК». Итоговая сумма больше, чем годом ранее на 34% — в 2023 году расходы фонда составили 1,1 миллиарда рублей.
В 2024 году БФ «Металлург» поддержали 97 благотворителей, в их числе компании и физические лица. Из них 26 — новые.
Фонд реализует более 15 программ для людей пожилого возраста, людей с ограниченными возможностями здоровья, а также для многодетных или малообеспеченных семей и семей, потерявших кормильца или воспитывающих детей с ОВЗ. Отдельное внимание уделяется одаренным детям и тем ребятам, которые остались без попечения родителей.
БФ «Металлург» организует работу и содержит специализированный дом «Ветеран», центр «Материнство», Центр социального обслуживания населения Магнитогорска. Один из важных проектов минувшего года — открытие второй очереди центра «Мозаика». Работа многофункционального центра комплексной системы направлена на поддержку детей с ментальными особенностями развития.
БФ «Металлург» занимает восьмое место в рейтинге RAEX из 804-х крупнейших корпоративных и частных благотворительных некоммерческих организаций. Два раза БФ «Металлург» становится победителем Всероссийского конкурса годовых отчетов «Точка отсчета».
В 2024 году проект фонда «Дом ветеранов», реализованный на средства ПАО «ММК», попал в число победителей Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия. Также Клуб активного долголетия «Сохранись» в рамках премии «Наш вклад» получил статус «Партнера национальных проектов».
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