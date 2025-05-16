Какие праздники отмечают 17 мая 2025: что нельзя делать в этот день

Эта суббота насыщенна событиями как международного, так и народного значения. 17 мая отмечают важные праздники, связанные с наукой, технологиями, здравоохранением и профессиональной деятельностью. Какие события и традиции связаны с этой датой, а также на что стоит обратить внимание 17 мая 2025 года — узнайте в материале URA.RU.
Международные праздники 17 мая 2025
Всемирный день электросвязи и информационного общества
Всемирный день электросвязи и информационного общества ежегодно отмечается 17 мая. Он учрежден ООН в 2006 году и направлен на повышение осведомленности о потенциале информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для развития общества. Праздник объединяет специалистов в сфере ИКТ — от программистов и web-дизайнеров до интернет-издателей и провайдеров.
Дата выбрана в честь подписания первого международного телеграфного соглашения в 1865 году. Несмотря на прогресс, более 2,6 млрд человек по-прежнему не имеют доступа к интернету, и цифровой разрыв остается серьезным вызовом.
День рождения Интернета
17 мая считается Днем рождения Интернета — в 1991 году в этот день был принят единый стандарт для веб-страниц WWW (World Wide Web). Это положило начало современной Всемирной паутине. С появлением браузеров доступ к информации стал проще, и Интернет начал стремительно развиваться.
Сегодня Сеть — неотъемлемая часть жизни: она используется для общения, работы, обучения и получения новостей. В 2011 году ООН признала доступ к Интернету одним из базовых прав человека.
День пульмонолога
Ежегодно 17 мая отмечается День пульмонолога — профессиональный праздник специалистов по заболеваниям органов дыхания. В этот день проходят конференции, образовательные мероприятия и курсы повышения квалификации. В СМИ рассказывают о достижениях врачей и дают советы по сохранению здоровья легких. Лучших специалистов награждают за вклад в медицину. Праздник был учрежден в 1997 году и с тех пор отмечается во многих странах.
Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией
17?мая во всем мире отмечают День борьбы с артериальной гипертонией — одну из самых скрытых и грозных сердечно?сосудистых патологий. Эта инициатива была запущена в 2005 году Всемирной лигой по борьбе с гипертонией при поддержке Всемирной организации здравоохранения, чтобы призвать людей к регулярному контролю артериального давления и профилактике осложнений. Гипертония без своевременного вмешательства она способна спровоцировать инфаркт, инсульт и другие серьезные проблемы с сосудами и сердцем.
По данным ВОЗ, свыше миллиарда человек на планете живут с повышенным давлением, при этом около половины даже не подозревают о наличии заболевания и не получают надлежащего лечения. Призывы этого дня направлены на то, чтобы напомнить о важности здорового образа жизни, своевременных медицинских обследований и соблюдения рекомендаций специалистов.
Российский праздник 17 мая 2025
День промышленного альпиниста
17 мая в России отмечается День промышленного альпиниста — представителей опасной и важной профессии, связанной с работами на высоте. Эти специалисты выполняют монтаж, ремонт и очистку фасадов там, где невозможен доступ с земли. Промышленный альпинизм как сфера начал формироваться в конце XX века, но его истоки уходят в морскую практику XVI века.
Первым альпинистом в России считают Петра Телушкина, поднявшегося на шпиль Петропавловского собора в 1830 году. Профессия требует специальной подготовки, строгого соблюдения техники безопасности и высокой физической выносливости.
Православный праздник 17 мая 2025
Дeнь пaмяти cвятoй мучeницы Пeлaгии Тapcийcкoй
Святая Пелагия жила в III веке в Тарсе и происходила из знатной языческой семьи. Услышав проповедь о Христе, она уверовала, приняла крещение и дала обет целомудрия, посвятив свою жизнь Богу. Пасынок императора Диоклетиана был очарован красотой Пелагии и захотел сделать ее своей женой, но та отвергла его. Во времена жестоких гонений на христиан сын императора, узнав, что Пелагию ждут пытки за ее веру, не вынес этого и добровольно ушел из жизни. Поступок юноши привел в ярость мать Пелагии, и она передала дочь властям.
Император Диоклетиан, пораженный внешней красой и стойкостью девушки, тоже предложил ей брак, но, получив отказ, велел предать ее мученической смерти, заключив в раскаленную медную статую быка.
Верующие почитают Пелагию как образец чистоты, стойкости и преданности Христу. На месте ее погребения позднее построили церковь, а память святой чтут как мученицы за христианскую веру.
Народный праздник 17 мая 2025
День Пелагеи Заступницы или День баклушников
17?мая в народе почитают память святой Пелагеи Заступницы — покровительницы девушек и птиц: к ней обращались с мольбами о защите от злых сил, благополучии в семье и щедром урожае. В селах совершали обряд охраны огорода: устанавливали горшок с крапивой, чтобы отпугнуть вредителей и нечистую силу.
Этот день еще именовали Днем баклушников: мужчины отправлялись в лес за древесиной, из которой вытачивали ложки. По вечерам вручали расписанные вручную столовые приборы, символизировавшие изобилие и гармонию. В это время старались поддерживать тех, кто нуждается в помощи, а также избегать конфликтов, не играть с огнем и не обращаться с острыми инструментами без нужды.
Этот праздник не обходился и без народных примет. Например, лето будет засушливым, если 17 мая на улице будет много майских жуков, а черемуха будет обильно цвести. Если воробьи много копошатся и слетаются в стаи — стоит ждать сильного ветра, а долгое отсутствие солнца предвещало стойкие осадки.
Чтобы узнать вероятность осадков, можно было обратить внимание на птиц, если соловьиное пение слышалось всю ночь, день обещал быть солнечным.
Что можно и нельзя делать 17 мая
В день Баклушников, 17?мая, новые деревянные ложки наделяли особой силой: солдаты прятали их в сапоге для оберега, а в семьях клали на изголовье больного, чтобы ускорить исцеление. В этот же день было принято украшать стол расписными приборами, даря их в знак благополучия и удачи. По старинному обычаю женщины развешивали в огороде на деревьях старые лапти, отпугивая вредную силу и оберегая урожай от сглаза. Девушки же шли к вороньим гнездам, зажигали свечи и просили святую Пелагею о защите и помощи.
Одновременно существовали строгие запреты: ни в коем случае нельзя было пользоваться острыми предметами, чтобы не навлечь болезни, а также стричь волосы и ногти — это сулило потерю здоровья и благосостояния. Перед дорогой не рекомендовалось шить, а перед домом — передавать что?либо через порог, чтобы не обрести неудач и препятствий в пути.
Знаменитости, родившиеся 17 мая
- Галина Старовойтова (1946–1998) — советский и российский политик, специалист в области межнациональных отношений, правозащитник.
- Анжелика Агурбаш (род. 1970) — советская и российская певица, актриса, модель и телеведущая. Лауреат премии «Золотой граммофон».
- Валерия Новодворская (1950–2014) — советский и российский публицист, политик, правозащитник и общественный деятель.
- Ксения Новикова (род. 1980) — российская певица, актриса, автор песен. Наиболее известна как участница женской поп-группы «Блестящие».
- Анри Барбюс (1873–1935) — французский писатель, журналист и общественный деятель. Наибольшую известность приобрел как втор антивоенного романа «Огонь» (1916 г.) и социалистической деятельностью.
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