Житель ХМАО отсудил компенсацию у отеля в Анапе за испорченный из-за разлива нефти отдых

Житель Югры отсудил более 300 тысяч рублей у компании «Анапское взморье», владельца сети отелей в Анапе. Мужчине пришлось отказаться от поездки на курорт из-за разлива нефти в Черном море, свидетельствуют документы суда, которые имеются в распоряжении агентства URA.RU.
«Житель ХМАО обратился в Ханты-Мансийский районный суд с иском к ООО „Анапское взморье“ о взыскании денежных средств и компенсации по договору на оказание услуг по бронированию услуг размещения, отдыха и оздоровления. Он потребовал расторжения договора из-за ЧС, связанной с разливом нефти в Керченском проливе. Суд взыскал с ответчика в пользу истца 184 620 рублей — уплаченные за путевку средства, 6 054,52 рублей за пользование чужими денежными средствами, 10 000 рублей компенсации морального вреда, 100 337,26 рублей штрафа, 684 рубля на почтовые расходы и 4 300 рублей государственной пошлины», — указано в документах суда.
Мужчина забронировал номер в отеле «Город Mira Family Resort & SPA Anapa Miracleon 5*» на 13 ночей. Он оплатил сумму 184 620 рублей. Но в Керченском проливе потерпели крушение нефтяные танкеры, произошел разлив нефти. Из-за экологической катастрофы в Краснодарском крае объявили режим ЧС. Югорчанин попросил компанию отменить бронирование, направил в отель заявление и претензию. Но компания не вернула деньги. Тогда мужчина подал иск в суд.
Агентство URA.RU направило запрос в ООО «Анапское взморье». На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU сообщало, что два танкера потерпели бедствие 15 декабря в Керченском проливе. В Краснодарском крае ввели режим ЧС из-за разлива нефти в море.
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