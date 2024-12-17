Где в Краснодарском крае ввели режим ЧС из-за разлива нефти. Карта

На Черноморском побережье ввели режим ЧС из-за разлива нефти
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Режим ЧС введен в семи населенных пунктах в Краснодарском крае после крушения двух танкеров (архивное фото)
Режим ЧС введен в семи населенных пунктах в Краснодарском крае после крушения двух танкеров (архивное фото) Фото:
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Два танкера с нефтью и мазутом тонут около Керчи, на борту есть люди

Режим ЧС введен в Запорожском, Таманском, Новотаманском и Сенном сельских поселениях Темрюкского района (Краснодарский край). Ранее он был введен в Анапе. Это связано с выбросом нефтепродуктов на береговую линию. О том, где именно введен режим ЧС и о ликвидации последствий крушения двух танкеров — в материале URA.RU.

Где в Краснодарском крае введен режим ЧС

Режим ЧС введен в нескольких населенных пунктах на Кубани. Ранее сообщалось, что такой режим действует в поселке Веселовка Темрюкского района и в анапской станице Благовещенская, а также в самой Анапе.

«В Запорожском, Новотаманском, Таманском и Сенном сельских поселениях Темрюкского района <…> из-за попадания нефтепродуктов на береговую полосу объявлен режим ЧС муниципального характера», — рассказали в оперштабе региона в беседе с РИА Новости.
Режим ЧС в Краснодарском крае
Режим ЧС в Краснодарском крае
Фото:

Что препятствует ликвидации нефтепродуктов

В настоящий момент ликвидация нефтепродуктов невозможна из-за действующего сильного шторма, заявил министр гражданской обороны и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков в беседе с РИА Новости. Он отметил, что выброшенные на берег нефтепродукты обрабатываются сорбентами. После того, как шторм утихнет, морспасслужба начнет очистку, работу с сорбентами и выставлением ловушек. Также Штриков подчеркнул, что будет проведено совещание с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. 

Третий танкер

В ночь на 17 декабря еще один танкер «Волгонефть» подал сигнал бедствия у порта Кавказ на Кубани. Он гружен мазутом, сообщает РИА Новости.

По данным telegram-канала Baza, на борту произошла утечка мазута. Герметичность одного из грузовых танков была нарушена, содержимое вытекало в балластный танк. При этом корпус не был поврежден и мазут в воду не вытекал. Капитан отказался от эвакуации экипажа и предложил сменить якорную стоянку.

Что произошло

Два танкера потерпели бедствие 15 декабря в Керченском проливе. На борту затонувшего «Волгонефть 212» было около 4,3 тысячи тонн мазута и 13 человек, один из них погиб, 11 были госпитализированы в Анапу. На борту вставшего на мель «Волгонефть 239» — груз с нефтепродуктами и 14 человек. Причиной крушения стали шторм.

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Режим ЧС введен в Запорожском, Таманском, Новотаманском и Сенном сельских поселениях Темрюкского района (Краснодарский край). Ранее он был введен в Анапе. Это связано с выбросом нефтепродуктов на береговую линию. О том, где именно введен режим ЧС и о ликвидации последствий крушения двух танкеров — в материале URA.RU. Где в Краснодарском крае введен режим ЧС Режим ЧС введен в нескольких населенных пунктах на Кубани. Ранее сообщалось, что такой режим действует в поселке Веселовка Темрюкского района и в анапской станице Благовещенская, а также в самой Анапе. Что препятствует ликвидации нефтепродуктов В настоящий момент ликвидация нефтепродуктов невозможна из-за действующего сильного шторма, заявил министр гражданской обороны и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков в беседе с РИА Новости. Он отметил, что выброшенные на берег нефтепродукты обрабатываются сорбентами. После того, как шторм утихнет, морспасслужба начнет очистку, работу с сорбентами и выставлением ловушек. Также Штриков подчеркнул, что будет проведено совещание с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.  Третий танкер В ночь на 17 декабря еще один танкер «Волгонефть» подал сигнал бедствия у порта Кавказ на Кубани. Он гружен мазутом, сообщает РИА Новости. По данным telegram-канала Baza, на борту произошла утечка мазута. Герметичность одного из грузовых танков была нарушена, содержимое вытекало в балластный танк. При этом корпус не был поврежден и мазут в воду не вытекал. Капитан отказался от эвакуации экипажа и предложил сменить якорную стоянку. Что произошло Два танкера потерпели бедствие 15 декабря в Керченском проливе. На борту затонувшего «Волгонефть 212» было около 4,3 тысячи тонн мазута и 13 человек, один из них погиб, 11 были госпитализированы в Анапу. На борту вставшего на мель «Волгонефть 239» — груз с нефтепродуктами и 14 человек. Причиной крушения стали шторм.
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