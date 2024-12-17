Режим ЧС введен в Запорожском, Таманском, Новотаманском и Сенном сельских поселениях Темрюкского района (Краснодарский край). Ранее он был введен в Анапе. Это связано с выбросом нефтепродуктов на береговую линию. О том, где именно введен режим ЧС и о ликвидации последствий крушения двух танкеров — в материале URA.RU.
Где в Краснодарском крае введен режим ЧС
Режим ЧС введен в нескольких населенных пунктах на Кубани. Ранее сообщалось, что такой режим действует в поселке Веселовка Темрюкского района и в анапской станице Благовещенская, а также в самой Анапе.
«В Запорожском, Новотаманском, Таманском и Сенном сельских поселениях Темрюкского района <…> из-за попадания нефтепродуктов на береговую полосу объявлен режим ЧС муниципального характера», — рассказали в оперштабе региона в беседе с РИА Новости.
Что препятствует ликвидации нефтепродуктов
В настоящий момент ликвидация нефтепродуктов невозможна из-за действующего сильного шторма, заявил министр гражданской обороны и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков в беседе с РИА Новости. Он отметил, что выброшенные на берег нефтепродукты обрабатываются сорбентами. После того, как шторм утихнет, морспасслужба начнет очистку, работу с сорбентами и выставлением ловушек. Также Штриков подчеркнул, что будет проведено совещание с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.
Третий танкер
В ночь на 17 декабря еще один танкер «Волгонефть» подал сигнал бедствия у порта Кавказ на Кубани. Он гружен мазутом, сообщает РИА Новости.
По данным telegram-канала Baza, на борту произошла утечка мазута. Герметичность одного из грузовых танков была нарушена, содержимое вытекало в балластный танк. При этом корпус не был поврежден и мазут в воду не вытекал. Капитан отказался от эвакуации экипажа и предложил сменить якорную стоянку.
Что произошло
Два танкера потерпели бедствие 15 декабря в Керченском проливе. На борту затонувшего «Волгонефть 212» было около 4,3 тысячи тонн мазута и 13 человек, один из них погиб, 11 были госпитализированы в Анапу. На борту вставшего на мель «Волгонефть 239» — груз с нефтепродуктами и 14 человек. Причиной крушения стали шторм.
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