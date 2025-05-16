Фонд Ройзмана* подал жалобу на свою ликвидацию

Представители благотворительного фонда бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом) подали апелляционную жалобу на решение о ликвидации организации. Об этом URA.RU сообщила директор фонда Светлана Косолапова.
«Подали предварительную апелляционную жалобу, чтобы лица, участвующие в деле понимали, что мы будем обжаловать решение суда», — сказала она. После того, как Октябрьский райсуд Екатеринбурга подготовит материалы дела, их передадут на рассмотрение в Свердловский областной суд.
Фонд ликвидировали 14 апреля. Еще тогда Светлана Косолапова говорила, что решение суда будет обжаловано.
Региональное управление министерства юстиции подало иск о ликвидации фонда после прошлогодней ревизии. Тогда сотрудники ведомства выявили ряд нарушений в работе организации. В частности, фонд обвинили в нецелевом использовании средств, которые предназначались для лечения детей (в самом учреждении это опровергали). О претензиях к учреждению URA.RU подробно писало в этом материале.
*Евгений Ройзман признан иностранным агентом.
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