Фонд Ройзмана* подал жалобу на свою ликвидацию

Представители «Фонда Ройзмана*» обжаловали судебное решение о ликвидации
© Служба новостей «URA.RU»
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Фонд ликвидировали 14 апреля
Фонд ликвидировали 14 апреля Фото:

Представители благотворительного фонда бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом) подали апелляционную жалобу на решение о ликвидации организации. Об этом URA.RU сообщила директор фонда Светлана Косолапова.

«Подали предварительную апелляционную жалобу, чтобы лица, участвующие в деле понимали, что мы будем обжаловать решение суда», — сказала она. После того, как Октябрьский райсуд Екатеринбурга подготовит материалы дела, их передадут на рассмотрение в Свердловский областной суд.

Фонд ликвидировали 14 апреля. Еще тогда Светлана Косолапова говорила, что решение суда будет обжаловано.

Региональное управление министерства юстиции подало иск о ликвидации фонда после прошлогодней ревизии. Тогда сотрудники ведомства выявили ряд нарушений в работе организации. В частности, фонд обвинили в нецелевом использовании средств, которые предназначались для лечения детей (в самом учреждении это опровергали). О претензиях к учреждению URA.RU подробно писало в этом материале.

*Евгений Ройзман признан иностранным агентом.

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Представители благотворительного фонда бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом) подали апелляционную жалобу на решение о ликвидации организации. Об этом URA.RU сообщила директор фонда Светлана Косолапова. «Подали предварительную апелляционную жалобу, чтобы лица, участвующие в деле понимали, что мы будем обжаловать решение суда», — сказала она. После того, как Октябрьский райсуд Екатеринбурга подготовит материалы дела, их передадут на рассмотрение в Свердловский областной суд. Фонд ликвидировали 14 апреля. Еще тогда Светлана Косолапова говорила, что решение суда будет обжаловано. Региональное управление министерства юстиции подало иск о ликвидации фонда после прошлогодней ревизии. Тогда сотрудники ведомства выявили ряд нарушений в работе организации. В частности, фонд обвинили в нецелевом использовании средств, которые предназначались для лечения детей (в самом учреждении это опровергали). О претензиях к учреждению URA.RU подробно писало в этом материале. *Евгений Ройзман признан иностранным агентом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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