Текслер заявил о системности решения экологических проблем в Челябинской области

Челябинская область стала одним из активных участников национального проекта «Экологическое благополучие» и решает вопросы в направлении системно, с привлечением представителей бизнеса и промышленности. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.
«Челябинская область стала одним из активных участников нацпроекта „Экологическое благополучие“. Мы делаем это максимально системно, с охватом широкого круга участников: бизнес, промышленные предприятия, муниципалитеты, органы власти, подрядные организации, научное и образовательное сообщество, транспортные предприятия и энергетики», — отметил Текслер во время выступления на IV Открытом форуме по вопросам экологии и сохранения водных объектов. Слова губернатора цитирует пресс-служба областного правительства в telegram-канале.
Челябинская область успешно реализовывает мероприятия по проектам «Чистый воздух» и «Чистая страна», а также комплексно подходит к обращению с ТКО. Текслер отметил планомерное снижение выбросов, очистку водоемов и ликвидацию свалок. Регион стал первым в стране, где были рекультивированы свалки в Челябинске и Магнитогорске.
Успешно реализовываются и другие проекты — газификация котельных Челябинска, остановка вредного производства на ЧЭМК и многое другое. Ведутся работы по очистке реки Ай в Златоусте и реки Миасс в Челябинске.
Экологический форум собрал более тысячи участников из 18 регионов России. Он был посвящен реализации нацпроекта «Экологическое благополучие».
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