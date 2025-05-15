В ХМАО суд закрыл дело экс-куратора скандальной больницы-долгостроя

Ханты-Мансийский районный суд прекратил уголовное дело в отношении начальника Управления капитального строительства Югры Эдуарда Алексеенко из-за истечения срока давности преследования. Следствие обвиняло его в том, что он не предъявил претензии к подрядчику окружной больницы-долгостроя в Нижневартовске.
«Уголовное дело прекращено. Истечение сроков давности уголовного преследования», — сообщается в базе данных районного суда.
Эту же информацию подтвердил журналисту URA.RU адвокат Алексеенко Игорь Дружинин. «Сегодня прокуратура самостоятельно переквалифицировало дело на „халатность“. Мы тут же заявили ходатайство о прекращении из-за сроков давности. В итоге дело было закрыто», — поделился адвокат. При этом сам подсудимый вину не признал.
По версии следствия, Алексеенко злоупотребил должностными полномочиями, когда не предъявил претензии к подрядчику и не заставил его укрепить здание больницы до истечения срока гарантии. Однако ранее инсайдер рассказал агентству, что УКС отправлял служебную записку в Нижневартовский филиал, но так и не получил ответа от экс-главы городского филиала Александра Макарикова. Последний вовремя не предоставил необходимые для проверки подрядчика документы. Это явилось поводом для переквалификации дела на «халатность».
Окружная больница-долгострой в Нижневартовске строилась 17 лет. Она была введена в эксплуатацию в сентябре 2024 года.
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