На Ямале готовятся к завершению отопительного сезона

На Ямале началась подготовка к завершению отопительного сезона. Решение об отключении жилищного фонда от отопления принимают мэрии, руководствуясь установленным критерием: среднесуточная температура наружного воздуха должна быть выше +8 градусов в течение пяти дней, сообщает пресс-служба окружного правительства.
«Работы по модернизации коммунальной инфраструктуры уже начались в южной части региона. Так, в Ноябрьске коммунальщики приступили к замене систем водоснабжения и водоотведения. По завершению отопительного периода подрядчики приступят к работам по обновлению магистральных систем теплоснабжения», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте.
В течение сезона предусмотрена замена около 25 километров инженерных сетей. Работы по обновлению городских коммуникаций охватят семь микрорайонов, а также улицы Дзержинского и Советскую.
В Муравленко в ближайшие две недели планируется начать текущий ремонт и обслуживание газового оборудования и котельных, а также провести замену примерно трех километров сетей теплоснабжения, водоснабжения и канализации.
В целом, в межотопительный период текущего года на территории округа предстоит подготовить более 210 котельных, порядка 100 центральных тепловых пунктов, свыше 90 водозаборов, более 150 канализационных насосных станций и около 2 тысяч трансформаторных подстанций. Кроме того, планируется провести обслуживание свыше 10 700 километров инженерных коммуникаций.
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