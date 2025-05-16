Ямальская шахматистка Горячкина поборется за право сыграть с чемпионкой мира

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Ямальская шахматистка сразится за титул чемпионки мира
Ямальская шахматистка сразится за титул чемпионки мира Фото:

Ямальская шахматистка Александра Горячкина обеспечила себе участие в Турнире претенденток 2026 года по итогам этапа женского Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), завершившегося в Австрии. Как сообщает Федерация шахмат России, спортсменка заняла второе место, набрав 308,34 балла.

«Александра Горячкина стала второй на этапе Гран-при, что гарантировало ей участие в Турнире претенденток 2026 года», — рассказали на сайте федерации. Этот результат позволил Горячкиной войти в число претенденток на звание чемпионки мира.  

Горячкина стабильно демонстрировала высокий уровень игры и заняла одно из ключевых мест в общем зачете. Турнир претенденток пройдет в 2026 году, и победа в нем даст возможность побороться за звание чемпионки мира. В Турнире победительница получит право сразиться за мировую шахматную корону с действующей чемпионкой мира — китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.

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Ямальская шахматистка Александра Горячкина обеспечила себе участие в Турнире претенденток 2026 года по итогам этапа женского Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), завершившегося в Австрии. Как сообщает Федерация шахмат России, спортсменка заняла второе место, набрав 308,34 балла. «Александра Горячкина стала второй на этапе Гран-при, что гарантировало ей участие в Турнире претенденток 2026 года», — рассказали на сайте федерации. Этот результат позволил Горячкиной войти в число претенденток на звание чемпионки мира.   Горячкина стабильно демонстрировала высокий уровень игры и заняла одно из ключевых мест в общем зачете. Турнир претенденток пройдет в 2026 году, и победа в нем даст возможность побороться за звание чемпионки мира. В Турнире победительница получит право сразиться за мировую шахматную корону с действующей чемпионкой мира — китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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