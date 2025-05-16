«Энергосберегающий психику»: глава свердловского минобра заступилась за ЕГЭ

В минобре Свердловской области не поддержали идею отмены ЕГЭ, так как такой экзамен является наиболее щадящим способом поступления для выпускников. Об этом заявила министр образования области Светлана Тренихина.
«Я как человек, который в своей школе сдавал сначала экзамены, потом их же при поступлении в один вуз, потом — в другой вуз, считаю, что формат ЕГЭ — наиболее энергосберегающий психику и помогающий принять, собраться и единожды пройти экзамен. Не забываем, что дети сдают экзамены в образовательных учреждениях в своей территории. Для того чтобы поступить, им не надо ехать в другой город, если, например, они собирались ехать в Москву», — поделилась Тренихина в эфире ОТВ.
Министр также подчеркнула, что существующая система ЕГЭ позволяет добиться более объективного оценивания. Она отметила, что проверка работ проходит обезличенно, а эксперты ежегодно совершенствуют свои профессиональные навыки на специальных курсах. Кроме того, видеонаблюдение на экзаменах обеспечивает прозрачность процедуры — при возникновении спорных ситуаций всегда можно пересмотреть запись и защитить права сдающего экзамен.
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