Мэр Сысертского муниципального района (Свердловская область) отправила 945 кустов роз в прифронтовой город Васильевку в Запорожской области для благоустройства и создания символического сада. Такая инициатива стала результатом договоренностей, достигнутых на форуме «Малая родина — сила России» в Москве.
«Кусты роз проехали около три тысяч километров, чтобы стать украшением прифронтового города Запорожской области. Они стали подарком от одного из глав муниципалитетов Свердловской области для Васильевского района. Такое решение было принято на форуме в Москве „Малая родина — сила России“, организованном Всероссийской ассоциацией местного самоуправления», — сообщила телекомпания «За! ТВ».
Глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко на форуме восхитилась количеством роз в Донецке, который называют городом миллиона роз. На что глава Сысертского района Дмитрий Нисковских пообещал Романченко подарить ей несколько тысяч роз.
Глава района выразила благодарность свердловскому мэру за полученный подарок, подчеркнув его важность для жителей города. Розы будут служить оградой мемориала, который посвящен погибшим при освобождении Васильевки людям.
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