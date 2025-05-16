Ученики школы №4 в Ханты-Мансийске, пожаловались, что их кормят котлетами с плесенью
Ученики школы №4 в Ханты-Мансийске пожаловались на «несъедобные» котлеты. Дети утверждают, что они полностью покрыты плесенью. При этом, если ее нет снаружи, то она находится внутри.
«Школа №4. Ханты-Мансийск», — написал юный югорчанин под фото в telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск». На кадрах виды котлеты, покрытые зеленой плесенью и белым «пушком». Одному из детей повезло меньше — на его котлете визуально плесени не было, но после того, как ребенок начал ее жевать — выплюнул огромный кусок.
URA.RU направило запрос в Роспотребнадзор ХМАО. Ответ ожидается.
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