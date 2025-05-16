16 мая 2025

Дети пожаловались на котлеты с плесенью в школьной столовой Ханты-Мансийска. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ученики школы №4 в Ханты-Мансийске, пожаловались, что их кормят котлетами с плесенью
Ученики школы №4 в Ханты-Мансийске, пожаловались, что их кормят котлетами с плесенью Фото:

Ученики школы №4 в Ханты-Мансийске пожаловались на «несъедобные» котлеты. Дети утверждают, что они полностью покрыты плесенью. При этом, если ее нет снаружи, то она находится внутри.

«Школа №4. Ханты-Мансийск», — написал юный югорчанин под фото в telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск». На кадрах виды котлеты, покрытые зеленой плесенью и белым «пушком». Одному из детей повезло меньше — на его котлете визуально плесени не было, но после того, как ребенок начал ее жевать — выплюнул огромный кусок.

URA.RU направило запрос в Роспотребнадзор ХМАО. Ответ ожидается.

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Ученики школы №4 в Ханты-Мансийске пожаловались на «несъедобные» котлеты. Дети утверждают, что они полностью покрыты плесенью. При этом, если ее нет снаружи, то она находится внутри. «Школа №4. Ханты-Мансийск», — написал юный югорчанин под фото в telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск». На кадрах виды котлеты, покрытые зеленой плесенью и белым «пушком». Одному из детей повезло меньше — на его котлете визуально плесени не было, но после того, как ребенок начал ее жевать — выплюнул огромный кусок. URA.RU направило запрос в Роспотребнадзор ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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