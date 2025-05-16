Жительница Ханты-Мансийска купила конфеты и удивилась неприятной находке. По словам югорчанки, она откусила кондитерское изделие, а из него выпал червяк.
«В „Магните“ в „Гостином Дворе“ были куплены эти конфеты („Батончик №1“ — прим. URA.RU). Каково было мое удивление, когда, откусив конфету, оттуда выпал червяк», — написала женщина в telegram-канале «ЧП Ханты-Мансийск».
Она добавила, что после этого решила развернуть все купленные конфеты, но по несколько насекомых было найдено в абсолютно каждой. «Эти конфеты любимы многими, и взрослыми, и детьми, поэтому родители возьмите на вооружение», — предупредила югорчанка.
URA. RU направило запрос в Роспотребнадзор ХМАО. Ответ ожидается.
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