16 мая 2025

Жители Ханты-Мансийска пожаловались, что им продали конфеты с червями. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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По нескольку червяков было найдено в абсолютно каждой
По нескольку червяков было найдено в абсолютно каждой Фото:

Жительница Ханты-Мансийска купила конфеты и удивилась неприятной находке. По словам югорчанки, она откусила кондитерское изделие, а из него выпал червяк.

«В „Магните“ в „Гостином Дворе“ были куплены эти конфеты („Батончик №1“ — прим. URA.RU). Каково было мое удивление, когда, откусив конфету, оттуда выпал червяк», — написала женщина в telegram-канале «ЧП Ханты-Мансийск».

Она добавила, что после этого решила развернуть все купленные конфеты, но по несколько насекомых было найдено в абсолютно каждой. «Эти конфеты любимы многими, и взрослыми, и детьми, поэтому родители возьмите на вооружение», — предупредила югорчанка.

URA. RU направило запрос в Роспотребнадзор ХМАО. Ответ ожидается.

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Жительница Ханты-Мансийска купила конфеты и удивилась неприятной находке. По словам югорчанки, она откусила кондитерское изделие, а из него выпал червяк. «В „Магните“ в „Гостином Дворе“ были куплены эти конфеты („Батончик №1“ — прим. URA.RU). Каково было мое удивление, когда, откусив конфету, оттуда выпал червяк», — написала женщина в telegram-канале «ЧП Ханты-Мансийск». Она добавила, что после этого решила развернуть все купленные конфеты, но по несколько насекомых было найдено в абсолютно каждой. «Эти конфеты любимы многими, и взрослыми, и детьми, поэтому родители возьмите на вооружение», — предупредила югорчанка. URA. RU направило запрос в Роспотребнадзор ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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