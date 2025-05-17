Российские операторы дронов из группировки «Днепр» на месте уничтожили украинских военных, которые запускали беспилотники. Удар по противнику был нанесен при поддержке артиллеристов. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Операторы подразделения воздушной разведки группировки войск „Днепр“ выявили место дислокации личного состава ВСУ, откуда [ВСУ] запускали дроны. <...> Цель была оперативно уничтожена», — уточнили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.
Ранее российские военные сообщал, что подразделения группировки «Днепр» активно используют беспилотники для выявления и поражения позиций ВСУ на левом берегу Днепра, препятствуя закреплению украинских сил в этом районе. Минобороны РФ отмечает, что дроны и артиллерия позволяют оперативно уничтожать как самих украинских бойцов, так и технику противника.
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