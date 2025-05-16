Фестивали, концерты и салют: Пермь готовится к масштабному празднованию Дня города и Дня России

Власти Перми представили программу празднования Дня города и Дня России, которые пройдут 11 и 12 июня. Центральными площадками станут эспланада, площадь перед Театром-Театром и набережная Камы, а всего в городе запланировано более 60 мероприятий. Об этом сообщается на сайте мэрии.
«В Перми пройдет более 60 праздничных мероприятий ко Дню России и Дню города. Гостей ждут концерты, выставки, квесты, спортивные соревнования и кинопоказы. Во всех районах города запланированы развлекательные программы. Главными площадками празднования станут эспланада, площадь у Театра-театра и набережная Камы. Завершится праздник красочным салютом с городского пляжа», — рассказали в городской администрации.
Праздничные события начнутся 11 июня в 23:00 в сквере имени Татищева, где состоится традиционная церемония вручения символических медалей и «ключа от города». В этом году их получат пермяки, отличившиеся в сфере защиты Отечества.
12 июня в 11:00 на аллее Доблести и Славы откроют шесть новых звезд в честь выдающихся жителей Перми, включая Героя Социалистического Труда Абрама Быховского, народного артиста СССР Ивана Бобылева и хореографа Евгения Панфилова. С 12:00 на площади перед Театром-Театром стартует концертная программа с участием фестиваля «Блогеры России», где пройдут автограф-сессии, лекции и флешмоб с созданием огромного флага РФ из лент.
На эспланаде с 12:30 до 21:00 выступят творческие коллективы, а на набережной Камы с 12:00 до 18:00 развернутся интерактивные площадки. Вечером в ДК имени Солдатова вручат премии в сфере культуры. В 23:30 праздник завершится семиминутным салютом с городского пляжа. Наблюдать его лучше всего будет на набережной с левого берега Камы.
Во всех районах Перми пройдут концерты, мастер-классы и выставки. Так, в Индустриальном районе праздник состоится в саду Миндовского, а в Орджоникидзевском — у ДК «Искра». С 12 июня в Центральном выставочном зале откроется бесплатная выставка «Эрзья: история одной коллекции». Город украсят флагами России, которые разместят на 38 конструкциях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!