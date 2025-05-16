Опасные вредители атаковали плодовые деревья в садах на дачах рядом с Курганом. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила местная жительница.
«У нас дача в районе села Просвет рядом с Курганом. Яблони и сливы почти полностью объедены гусеницами. Их много, как никогда», — рассказала горожанка.
По словам дачницы, сначала вредителей пытались уничтожать вручную, но безуспешно. Женщина добавила, что гусениц целые полчища, поэтому деревья придется обрабатывать химией.
В открытых источниках сообщается, что гусеницы данного вида опасны для домашних культур. Чаще всего они питаются плодами груш, яблонь и слив. По данным ученых КГУ, скопление насекомых на курганских дачах связано с массовым размножением, которое произошло из-за мягкой зимы. Весной вредители выбираются с мест зимовки. Массовый выход гусениц происходит, когда среднесуточная температура составляет 8-10 градусов тепла, отметили биологи.
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