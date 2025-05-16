16 мая 2025

Полчища вредителей уничтожают сады на курганских дачах. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревья страдают от вредителей
Деревья страдают от вредителей Фото:

Опасные вредители атаковали плодовые деревья в садах на дачах рядом с Курганом. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила местная жительница.

«У нас дача в районе села Просвет рядом с Курганом. Яблони и сливы почти полностью объедены гусеницами. Их много, как никогда», — рассказала горожанка.

По словам дачницы, сначала вредителей пытались уничтожать вручную, но безуспешно. Женщина добавила, что гусениц целые полчища, поэтому деревья придется обрабатывать химией.

В открытых источниках сообщается, что гусеницы данного вида опасны для домашних культур. Чаще всего они питаются плодами груш, яблонь и слив. По данным ученых КГУ, скопление насекомых на курганских дачах связано с массовым размножением, которое произошло из-за мягкой зимы. Весной вредители выбираются с мест зимовки. Массовый выход гусениц происходит, когда среднесуточная температура составляет 8-10 градусов тепла, отметили биологи. 

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Опасные вредители атаковали плодовые деревья в садах на дачах рядом с Курганом. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила местная жительница. «У нас дача в районе села Просвет рядом с Курганом. Яблони и сливы почти полностью объедены гусеницами. Их много, как никогда», — рассказала горожанка. По словам дачницы, сначала вредителей пытались уничтожать вручную, но безуспешно. Женщина добавила, что гусениц целые полчища, поэтому деревья придется обрабатывать химией. В открытых источниках сообщается, что гусеницы данного вида опасны для домашних культур. Чаще всего они питаются плодами груш, яблонь и слив. По данным ученых КГУ, скопление насекомых на курганских дачах связано с массовым размножением, которое произошло из-за мягкой зимы. Весной вредители выбираются с мест зимовки. Массовый выход гусениц происходит, когда среднесуточная температура составляет 8-10 градусов тепла, отметили биологи. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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