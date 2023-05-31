Курганские дачи атаковали опасные вредители. Видео

КГУ: массовые прилеты бабочек связаны с жаркой погодой и бездействием садовников

01 июня 2023 в 10:58 Размер текста - 17 +

На курганских дачах заметили скопление бабочек (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Курганской области жители на своих дачах заметили аномально большое количество бабочек вида боярышницы, чьи гусеницы опасны для домашних культур. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила одна из владельцев дачи в регионе. В открытых источниках сообщается, что гусеницы данного вида опасны для домашних культур. Чаще всего они питаются плодами груш, яблонь и других плодородных деревьев и кустов. «Раньше такого большого скопления бабочек не было. Сейчас их много и они где-нибудь будут откладывать свое потомство, позже появятся гусеницы и съедят всю яблоню», — рассказала URA.RU жительница Кургана. О причинах большого скопления и мерах борьбы с ними журналисту сообщили сотрудники кафедры биологии института естественных наук Курганского госуниверситета (КГУ). Они отмечают, что на территории Курганской области вид относится к очень многочисленным. Встречается в зарослях кустарников, садах, парках. Предпочитают растения семейства Розоцветные (Rosaceae), среди которых много плодовых культур. В 2023 году их нашествие стало массовым. Со слов сотрудников вуза, скопление насекомых на курганских дачах связано с массовым размножением, которое произошло из-за мягкой зимы в 2023 году, так как в это время не было резких перепадов температур. Сообщается, что весной гусеницы выходят с мест зимовки. Массовый выход гусениц происходит, когда среднесуточная температура составляет 8-10 градусов тепла. Жаркая погода в регионе также снизила эффективность насекомых яйцеедов, которые уничтожают до 60% гусениц. Также, как отмечают специалисты, в этом году у гусениц боярышниц не наблюдалось заболеваний. Это также связано с жаркими и сухими погодными условиями. Эксперты сообщили, что это привело к высокой численности гусениц. Между тем, к массовому размножению насекомых привело и то, что сами садоводы не избавляются от гусениц. «Способствует этому и произрастание в наших лесах, и особенно в поймах рек, большого количества растений черемухи, рябины, боярышника. Во дворах, парках города также растут плодовые деревья (а это все кормовая база для гусениц боярышницы)», — пояснили в КГУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области жители на своих дачах заметили аномально большое количество бабочек вида боярышницы, чьи гусеницы опасны для домашних культур. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила одна из владельцев дачи в регионе. В открытых источниках сообщается, что гусеницы данного вида опасны для домашних культур. Чаще всего они питаются плодами груш, яблонь и других плодородных деревьев и кустов. «Раньше такого большого скопления бабочек не было. Сейчас их много и они где-нибудь будут откладывать свое потомство, позже появятся гусеницы и съедят всю яблоню», — рассказала URA.RU жительница Кургана. О причинах большого скопления и мерах борьбы с ними журналисту сообщили сотрудники кафедры биологии института естественных наук Курганского госуниверситета (КГУ). Они отмечают, что на территории Курганской области вид относится к очень многочисленным. Встречается в зарослях кустарников, садах, парках. Предпочитают растения семейства Розоцветные (Rosaceae), среди которых много плодовых культур. В 2023 году их нашествие стало массовым. Со слов сотрудников вуза, скопление насекомых на курганских дачах связано с массовым размножением, которое произошло из-за мягкой зимы в 2023 году, так как в это время не было резких перепадов температур. Сообщается, что весной гусеницы выходят с мест зимовки. Массовый выход гусениц происходит, когда среднесуточная температура составляет 8-10 градусов тепла. Жаркая погода в регионе также снизила эффективность насекомых яйцеедов, которые уничтожают до 60% гусениц. Также, как отмечают специалисты, в этом году у гусениц боярышниц не наблюдалось заболеваний. Это также связано с жаркими и сухими погодными условиями. Эксперты сообщили, что это привело к высокой численности гусениц. Между тем, к массовому размножению насекомых привело и то, что сами садоводы не избавляются от гусениц. «Способствует этому и произрастание в наших лесах, и особенно в поймах рек, большого количества растений черемухи, рябины, боярышника. Во дворах, парках города также растут плодовые деревья (а это все кормовая база для гусениц боярышницы)», — пояснили в КГУ.